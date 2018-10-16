Посол Казахстана в Узбекистане заподозрен в хищении из бюджета $400 тысяч

Ерик Утембаев. Фото с сайта Mfa.gov.kz

Посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев подозревается в хищении бюджетных средств в размере 140 млн тенге ($381 тысяча). Преступление совершено при строительстве нового здания посольства в Ташкенте. Об этом на брифинге в Астане заявила официальный представитель Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова, сообщает Tengrinews.kz

Дипломат подозревается в том, что, занимая ответственную должность, подписывал заведомо фиктивные акты выполненных работ по возведению административного здания посольства Казахстана в Узбекистане. Ущерб от его действий составил 140 млн тенге и квалифицируется как хищение в особо крупном размере.

В министерстве иностранных дел Казахстана уточнили, что вопрос по действиям посла в Узбекистане Ерика Утембаева поднимается в рамках расследования по делу бывшего ответственного секретаря МИДа Анарбека Карашева, который летом был задержан по подозрению в получении взятки. Позже выяснилось, что работник дипслужбы инициировал оплату за фактически невыполненные работы по капитальному ремонту здания посольства республики в Ташкенте. Карашеву инкриминируется нанесение ущерба государству на сумму порядка 70 млн тенге ($190 тысяч).

Этот инцидент — не единственный случай коррупции при строительстве дипломатических представительств за рубежом. В 2017 году главный бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси был осужден на семь с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью за хищение свыше 158 млн тенге ($430 тысяч), предназначенных для строительства здания дипмиссии в Минске.

В конце сентября сообщалось, что по данным Национального бюро по противодействию коррупции с начала года в Казахстане зафиксировано 1393 коррупционных преступления, 761 из которых – факты взяточничества. Наиболее остро ситуация обстоит в сфере строительства, здесь выявлено 157 коррупционных правонарушений. Далее следуют сфера образования – 110 преступлений и сфера земельных отношений, где выявлено 101 правонарушение.

Новое здание посольства Казахстана в Ташкенте было сдано в эксплуатацию в июне 2013 года. В церемонии открытия приняли участие президенты двух стран – Нурсултан Назарбаев и тогдашний руководитель Узбекистана Ислам Каримов. Глава Казахстана назвал открытие здания посольства и расположенного на его территории памятника поэту Абаю Кунанбаеву знаковым и выразил благодарность своему узбекскому коллеге.