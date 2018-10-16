Власти Таджикистана разрешили приватизацию «Таджик Эйр»

Самолет Tajik Air. Фото Dmitry Pichugin с сайта Wikipedia.org

Правительство Таджикистана готово передать акции государственного авиаперевозчика «Таджик Эйр» (Tajik Air) в частные руки, чтобы спасти компанию от банкротства. Об этом сообщает «Азия-Плюс»

25 сентября правительство постановило утвердить специальную программу государственной поддержки открытого акционерного общества «Таджик Эйр» на 2018-2023 годы. Программа направлена на проведение поэтапных, комплексных реформ структуры управления «Таджик Эйр», 100% акций которой принадлежат государству, на модернизацию производства и технологических процессов, привлечение иностранных и отечественных инвестиций, усиление государственно-частного сотрудничества, совершенствование технической базы, улучшение качества оказания услуг и обеспечение здоровой конкуренции.

Одним из главных пунктов плана мероприятий в рамках программы является поручение Госкомитету по инвестициям и управлению госимуществом, Агентству по гражданской авиации и самой авиакомпании составить и предоставить предложения о привлечении инвестиций путем приватизации пакета акций «Таджик Эйр». Предлагается создать новую организационную структуру авиакомпании с учетом сокращения рабочих мест и снижения объемов ее задолженностей. При этом поручается привлекать долгосрочные льготные кредиты, в частности для приобретения современных воздушных судов, так как парк самолетов устарел и укомплектован в основном судами советского производства.

На 1 января этого года общее количество воздушных судов компании составило 34, в том числе 31 самолет и 3 вертолета. Среди них — ТУ-154М, ТУ-134 А-3, АН-24 Б, АН-26, АН-28, ЯК-40, вертолеты МИ-8 МТБ, также воздушные суда Боинг 767-322, Боинг 757-200, Боинг 737-300, Боинг 737-500 и МА-60 китайского производства. В связи с завершением срока эксплуатационных ресурсов правительство поручило списать с баланса 23 воздушных судна 1969-1992 годов выпуска. Распродажа техники запланирована на 2018-2019 годы.

В прошлом году прибыль государственного авиаперевозчика составила всего около 4,3 млн сомони ($457 тысячи): расходы компании превысили 576 млн сомони ($61,2 млн), а доходы составили около 581 млн сомони ($61,7 млн). Кредиторские задолженности в 2017 году достигли 130 млн сомони ($13,8 млн).

Авиакомпания «Таджик Эйр» уже многие годы находится на грани банкротства. Согласно отчету Минфина, по итогам первого квартала 2016 года дебиторские долги «Таджик Эйр» составили 70,1 млн сомони (около $9 млн) — на 50% больше, чем за тот же период предыдущего года. Кредиторская задолженность сократилась почти на 40% — до 255,6 млн сомони ($32,5 млн). Общий доход авиакомпании составил 79,6 млн сомони ($10,1 млн), сократившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В то же время расходы превысили доходы на 18,5 млн сомони ($2,35 млн), а сумма убытков составила 18,4 млн сомони ($2,3 млн).

В августе текущего года правительство Таджикистана создало Наблюдательный совет, который будет заниматься улучшением финансового положения «Таджик Эйр».