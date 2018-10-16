Мексиканец сменил россиянку на посту директора ЕБРР по Центральной Азии

Бруно Балванера. Фото с сайта Cbw.ge

Европейский банк реконструкции и развития назначил нового управляющего директора по Центральной Азии. Им стал Бруно Балванера, который раньше занимал аналогичную должность в отделении ЕБРР по Беларуси, странам Кавказа и Молдове. На новом посту он сменил россиянку Наталью Ханженкову, которая перешла на должность управляющего директора по глобальному портфелю проектов ЕБРР и России, говорится в пресс-релизе банка.

Бальванера будет управлять операциями ЕБРР в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Монголии, Таджикистане и Туркмении с общим объемом обязательств в размере около 11,6 млрд евро. Он вступит в должность 15 ноября.

«ЕБРР заготовил интересные предложения по решению наиболее насущных задач, стоящих перед Центральной Азией, таких как диверсификация энергетических ресурсов и укрепление частного сектора. Кроме того, в дальнейшей поддержке нуждается процесс интеграции в мировую экономику. Благодаря сильной сети местных офисов мы будем продолжать работать над достижением этих целей», — прокомментировал Бальванера свое назначение.

Бруно Балванера является гражданином Мексики. Он начал работать в ЕБРР в 1996 году. Сначала занимал различные руководящие должности в лондонской штаб-квартире банка, а потом стал работать в региональных офисах ЕБРР. В Центральной Азии он сменил Наталью Ханженкову, которая перешла на должность управляющего директора по глобальному портфелю проектов ЕБРР и России.

По данным на сайте ЕБРР, текущие проекты банка в Узбекистане оцениваются в 88 млн евро, Казахстане — в 2,4 млрд евро, Киргизии — в 182 млн евро, Таджикистане — в 374 млн евро, Туркмении — в 47 млн евро. Недавно ЕБРР и Узбекистан подписали соглашение, по которому банк выделит 500 млн евро на проекты по улучшению условий жизни людей в отдаленных районах республики. Из всех стран региона ЕБРР больше всего инвестирует в Казахстан и Узбекистан. С 1992 года, когда страны начали сотрудничать с международной организацией, банк выделил им 7,4 млрд и 906 млн евро соответственно.