Футбольная сборная Казахстана разгромила Андорру в Лиге наций

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Сборная Казахстана в четвертом туре группового этапа Лиги наций обыграла на своем поле национальную команду Андорры со счетом 4:0. Об этом сообщает Soccerway

Казахстанцам для сохранения теоретических шансов на выход в плей-офф Лиги наций была необходима победа над сборной Андорры. Ранее Казахстан в рамках Лиги наций уступил Грузии (0:2), сыграл в ничью (1:1) с Андоррой, затем поделил очки с Латвией (1:1), чем значительно усложнил задачу выхода из группы.

Главный тренер Казахстана болгарин Станимир Стоилов выставил атакующий состав и использовал схему 4-4-2, легко трансформирующуюся в 4-2-4. С первых минут хозяева завладели преимуществом и контролировали ход встречи до финального свистка. Впервые в Лиге наций в основе казахстанцев появился единственный молодое дарование Еркебулан Сейдахмет («казахский Месси»), он и открыл счет в матче точным ударом головой после подачи с фланга на 20-й минуте встречи. За пять минут до перерыва Турысбек Бауыржан с линии штрафной площади соперника отправил второй мяч в ворота гостей.

Во второй половине матча давление казахстанцев на ворота сборной Андорры продолжилось. За полчаса до истечения основного времени голкипер гостей Хосеп Гомес неудачно среагировал на подачу Бауыржана Исламхана и оформил автогол. Беды андоррцев на этом не закончились: через несколько минут Хорди Алаез не совладал с нервами и в течение минуты получил две желтые карточки и покинул поле. Казахстанцы, как показалось, поймали кураж и на 74-й минуте матча Роман Муртазаев забил четвертый гол своей сборной.

Сборная Казахстана в четырех матчах группы 1 дивизиона D Лиги Наций набрала пять очков и занимает второе место вслед за сборной Грузии, у которой в активе девять очков после трех встреч.

В еще одном матче четвертого тура группы 1 встретятся национальные команды Латвии и Грузии. В случае победы грузинские футболисты обеспечат себе первое место в группе и выход в плей-офф турнира, где попробуют завоевать путевку на Чемпионат Европы-2020. Сборная Казахстана, в свою очередь, лишится шансов на борьбу за путевку на континентальный турнир. Следующую встречу Казахстан проведет 15 ноября дома против Латвии, Грузия в этот же день сыграет на выезде с Андоррой.

Также, в рамках подготовки к Кубку Азии-2019, состоялись товарищеские матчи в зоне Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Сборная Киргизии на выезде с минимальным счетом 1:0 обыграла национальную команду Малайзии. Единственный мяч на 68-й минуте встречи забил Бекжан Сагынбаев, оказавшийся расторопнее защитников малазийцев на подборе после удара Фархата Мусабекова. За десять минут до окончания основного времени матча кыргызстанцы остались вдесятером: две подряд желтые карточки за разговоры с арбитром получил Мстафа Юсупов. Хозяева имели возможность сравнять счет, но кыргызстанские футболисты отстояли победу.

Сборная Узбекистана в Ташкенте оказалась сильнее национальной команды Катара 2:0. Узбекистанцы много атаковали, а игра выглядела более осмысленной, нежели в прошлых встречах против Ирана (0:1) и КНДР (2:0). Оба мяча узбекистанские футболисты провели во второй половине встречи. На 73-й минуте Одил Ахмедов с передачи Акмала Шорахмедова открыл счет, а за четыре минуты до конца основного времени матча отдал голевой пас на Марата Бикмаева.

Розыгрыш Кубка Азии состоится в январе-феврале следующего года в ОАЭ. Соседями по группе C у сборной Киргизии будут национальные команды Южной Кореи, Китая и Филиппин. Сборные Узбекистана и Туркменистана попали в группу F, в которой помимо этих центральноазиатских сборных за выход в плей-офф турнира поборются Япония и Оман.