МЧС Узбекистана спасло застрявших на перевале Камчик школьников

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана в ночь с 15 на 16 октября помогли выбраться с перевала Камчик застрявшим в сломавшихся машинах школьникам-спортсменам в возрасте от 7 до 17 лет. Об этом сообщается на сайте спасательного ведомства.

Сотрудники МЧС, обходя перевал, обнаружили два микровэна марки Damas, а в них — девятерых школьников, которые в сопровождении трех тренеров возвращались домой в Ферганскую долину. Машины сломались, и дети застряли на перевале во время сильного ветра и снега.



Спасатели эвакуируют школьников. Фото с сайта Fvv.uz



«Спасатели доставили пассажиров в здание специального поисково-спасательного управления Камчик, где их обогрели, накормили, напоили и предоставили ночлег. Утром 16 октября сотрудники МЧС отправили юных спортсменов и тренеров домой», — говорится в сообщении ведомства.

Камчик — горный перевал на востоке Узбекистана, соединяющий Ферганскую долину с остальной частью республики. Он является единственным наземным путем для автотранспорта между Ташкентской областью и Папским районом Наманганской области Ферганской долины. Параллельно по перевалу проходит регулярное транспортное сообщение по трассе Ташкент — Ош.

С 15 октября практически во всех регионах Узбекистана отмечаются похолодание и осадки. В Ташкенте прошла пыльная буря, сопровождаемая грязевым дождем. В ночь на 16 октября в горах Ташкентской области наблюдался снег, а в Чимгане и Бельдерсае Ташкентской области ночью выпало 20 см снега.

17 октября обещает быть самым холодным днем за неделю. По прогнозу «Узгидромета», 16-17 октября температура воздуха понизится ночью до 0-2° тепла, местами возможны заморозки до 2° мороза, днем до 5-8° тепла. С 18 октября прогнозируется потепление, и уже к 23 октября ожидается +20° выше нуля.