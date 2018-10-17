В Ашхабаде перед Чемпионатом мира по тяжелой атлетике началось уничтожение бродячих животных

Пострадавший от облав котенок на улице Ашхабада. Архивное фото с сайта Habartm.org

В Ашхабаде перед Чемпионатом мира по тяжелой атлетике, который состоится 1-10 ноября, началась борьба с бездомными животными, причем выполнять задачу по отлову бродячих собак и кошек под угрозой увольнения поручили сотрудникам коммунальных служб, сообщает Радио «Азатлык»

Уборщица улиц из Азатлыкского этрапа (Беркарарлык) рассказала корреспонденту издания об установленной норме: по одной кошке на каждого сотрудника. Собак уже практически и не осталось.

Местные зоозащитники 20 сентября составили коллективное письмо, в котором подтвердили факт отлова и описали факты убийств и жестокого обращения с животными. «Непонятно, по чьему указанию, которое не обосновано никаким предписанием, люди с уголовной внешностью в форме коммунальных работников забивают кошек и собак палками, арматурой, об землю, причем это все делается на глазах у детей, стариков, беременных женщин, людей с сердечными заболеваниями», – говорится в обращении.

Там же отмечается, что к этой работе подключены работники правоохранительных органов, которые вместо того чтобы заниматься прямыми обязанностями, «бегают по городу, ловя кошек и собак, и, не стесняясь горожан, демонстративно устраивают кровавые расправы».

В официальном ответе на это обращение из Управления коммунального хозяйства городской администрации города Ашхабада говорится, что «распоряжение по ежедневному отлову беспризорных собак и кошек осуществляется на основании распоряжения заместителя председателя Кабинета министров от 26 декабря 2013 года “О содержании собак и кошек в Туркменистане”». Ответ подписан руководителем управления коммунального хозяйства городской администрации города Ашхабада Д.Язлыевым.

Массовое убийство бродячих животных в Туркменистане началось при первом президенте страны Сапармурате Ниязове (Туркменбаши), который, по данным местных зоозащитников , патологически ненавидел собак. Именно тогда во дворы и под двери квартир стали подбрасывать отраву, а на окраине столицы появилась яма, где отловленных на улицах собак давили прессом, причем достояние республики – туркменских алабаев , которых запрещено вывозить из страны, – уничтожали на общем основании.

Традиция травить животных продолжилась и при Гурбангулы Бердымухамедове. Сообщения о массовых убийствах собак поступали ежегодно. Отлов бездомных животных в Ашхабаде активизируется перед крупными международными мероприятиями и государственными праздниками. Последняя зачистка города от них проводилась в августе 2018 года, накануне международного авторалли «Амуль-Хазар», которое представлялось туркменскими государственными СМИ как важное международное событие. Для сотрудников коммунальных служб был установлен ежемесячный план по отлову, а не выполняющие его обязаны были платить 16 манатов штрафа за непойманную собаку, 10 манатов — за непойманную кошку.

Летом 2017 года власти сообщили о создании первого в Туркменистане приюта для животных, питомцы которого, как позже выяснилось, жили в ужасных условиях, после чего государственное финансирование этого заведения прекратилось вовсе.