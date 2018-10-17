В таджикской тюрьме умер брат организовавшего военный мятеж генерала Назарзода

В Таджикистане в тюрьме умер двоюродный брат организовавшего военный мятеж генерала Абдухалима Назарзода Рустам Ашурали. Как сообщает сайт «Ахбор», Ашурали скончался 15 октября в возрасте 48 лет в тюрьме №2 («Кирпичный»), расположенной в Вахдатском районе в поселке Рохати, в 15 километрах восточнее Душанбе, а похороны состоялись 16 октября на кладбище на востоке таджикской столицы. На том же кладбище 18 сентября 2015 года похоронили генерала Назарзода (Ходжи Халима), убитого в ходе спецоперации по подавлению мятежа.



Рустам Ашурали и Абдухалим Назарзода. Фото с сайта Akhbor-rus.com



Ашурали был сыном тети Назарзода по отцовской линии, его дом находился напротив дома брата на Каратегинской улице. В 2015 году от 60 до 70 жителей этой улицы были арестованы по обвинению в причастности к заговору против правительства. Позже сын генерала Бахтиёр был осужден на 18 лет, а брат Джамолиддин — на 10 лет.

Рустам Ашурали уже третий из близких к погибшему генералу людей, умерших в тюрьме. До этого умер один из водителей экс-министра обороны Сангинмурод, а в начале марта 2017 года – Каноат Мукаммилов, брат другого водителя генерала Мирзо Мукаммилова.

Абдухалим Назарзода после завершения гражданской войны в Таджикистане стал высокопоставленным чиновником Министерства обороны, но впоследствии в сентябре 2015 года поднял мятеж и был убит . Согласно официальной версии, он и его сторонники похитили оружие, организовали нападения на сотрудников милиции, а затем скрылись на территории Ромитского ущелья, где позднее были разгромлены в ходе спецоперации.

После этих событий в республике начались гонения на оппозицию и была запрещена оппозиционная Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которую власти обвинили в причастности к мятежу и попытке захвата государственных объектов.