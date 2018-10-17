В Узбекистане у скорой помощи появится авиатехника

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании в республике Фонда развития скорой медицинской помощи, из которого будет финансироваться реформа этой службы, в том числе автоматизация системы, закупка оборудования и автомобилей, а с 2020 года — авиатехники.

С 1 января 2019 года источниками средств фонда станут часть поступающей в бюджет платы за использование абонентского номера сотовыми компаниями, а также гранты, пожертвования и доходы, получаемые от размещения временно свободных средств фонда. Эти деньги будут расходоваться на закупки и обновление парка специализированного автотранспорта службы скорой помощи, медицинское оборудование, запчасти и расходники, современные информационно-коммуникационные технологии, а также обучение, стажировку и повышение квалификации медработников, премии и надбавки для них.

Распределять деньги будет Минздрав, который до 1 января 2022 года освобождается от уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) за специализированные автотранспортные средства и запасные части к ним, медицинское оборудование и расходные материалы, компьютерную технику, технические средства обучения, литературу и т.д. За счет фонда должны быть созданы внутренние локально-вычислительные сети, закуплен инвентарь, в том числе GPS-навигаторы и средства связи.

Учебный центр неотложной медицинской помощи, переименованный постановлением в Республиканский учебно-тренировочный центр неотложной медицинской помощи, получил доступ ко всей необходимой для его работы информации, статистическим и архивным данным. Он может создавать филиалы в Каракалпакстане, областях и Ташкенте и привлекать к обучению специалистов в сфере оказания неотложной медицинской помощи, в том числе зарубежных.

Минздраву поручено оценить эффективность работы скорой и совместно с другими министерствами разработать предложения по оснащению службы с 2020 года авиационной техникой и/или приобретению авиационных услуг, в том числе на основе государственно-частного партнерства. Постановление содержит поручение ведомству увеличить число фельдшеров, а также внести предложения по расширению деятельности парамедиков. До 1 апреля 2019 года в туристской зоне «Чарвак» планируется запустить пилотный проект по организации круглосуточных дежурств парамедиков, которые будут быстро прибывать по вызову.

Кроме того, согласно постановлению, в этом центре до 1 апреля 2019 года необходимое количество фельдшеров должно быть переквалифицировано в парамедиков. Отметим, что фельдшеры имеют право ставить диагноз и назначать лечение, в отличие от парамедиков — специалистов со средним медицинским образованием с навыками экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

С 1 апреля 2019 года в Ташкенте, а с октября того же года в других регионах поручено ввести автоматизированную систему управления скорой медицинской помощью, которая будет принимать и регистрировать вызовы от населения, автоматически распределять их в порядке приоритетности, управлять движением транспорта, в том числе с использованием GPS-навигации (в дальнейшем предполагается постепенно перейти на цифровую радиосвязь). Служба сможет автоматически определять местонахождение лиц, обратившихся за помощью, позволит вызывать скорую с помощью мобильных приложений. Она будет вести учет лекарственных средств и изделий медицинского назначения и мониторить оценку гражданами эффективности деятельности скорой помощи.

В течение трех лет 604,2 млрд сумов ($73,6 млн) предполагается потратить на технологическое обновление службы «103» по всей стране, в том числе на автоматизированную систему управления службой, которая внедрялась с 2013 года, но безуспешно, потому что, как объяснил главный врач станции скорой помощи Ташкента Даврон Султанов, мешали низкая оснащенность и отсутствие финансирования. «Мы сейчас работаем по старинке. За рубежом все автоматизировано — начиная с жалобы, адреса больного на мониторе у диспетчера до передачи электронного формата заявки на планшет бригаде скорой помощи», — пожаловался он.

В 2019-2021 годах на покупку инвентаря будет направлено 47 млрд сумов ($5,7 млн), GPS-трекеров и планшетов — 11,5 млрд ($1,4 млн), звуковых сирен и видеорегистраторов — 6 млрд сумов ($730 тыс.). Последние позволят фиксировать на камеру тех, кто не уступает машинам скорой дорогу. До конца 2018 года Сall-центры скорой должны быть обеспечены дополнительными номерами.

Новое постановление Мирзиёева стало продолжением заявленной реформы скорой, намеченной двумя указами, изданными в марте 2017 года и в январе 2018 года. За это время был обновлен и расширен парк машин, врачи получили полный набор необходимых лекарств, меняется система вызова скорой, в Самарканде готовится к запуску пилотный проект единого call-центра для всех экстренных служб, однако жители Ташкента, Самарканда и Бухары не почувствовали изменений в работе. Они жалуются как на низкую скорость реагирования, так и на то, что до скорой сейчас бывает очень трудно дозвониться, а вызвать медиков проще не напрямую, а через милицию, сотрудника хокимията или иного чиновника.