Власти Горного Бадахшана призвали преступные группировки добровольно сдать оружие
«Жители города добровольно сдали огнестрельное оружие. Однако оружие остается в руках у членов организованных преступных групп. Местные власти ведут активную работу с ними, так что нет необходимости в проведении силовой акции. Надеемся, что в ближайшее время оставшееся оружие будет сдано властям», — заявил Ёдгор Файзов в областном хукумате (администрации) на заседании межведомственного штаба, прошедшем 16 октября в центре автономной области Хороге, сообщает Радио «Озоди».
Межведомственный штаб по обеспечению законности и правопорядка, в состав которого входят председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов и генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон, работал в ГБАО в течение месяца — с 15 сентября по 15 октября. За это время были сданы 183 единицы огнестрельного оружия и 4862 единицы боеприпасов, в том числе 75 автоматов Калашникова, три пулемета Калашникова и 30 ручных гранат. Такая статистика была приведена на заседании штаба, передает агентство Avesta.
Глава ГКНБ заявил, что преступные группы, занимающиеся в том числе незаконным оборотом наркотиков, имеют большее влияние, чем представители законной власти, и вмешиваются в военный призыв и распределение земельных участков, особенно в Хороге и окрестных районах.
Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон тоже призвал жителей сдавать оставшееся у них оружие и предупредил, что, если в ближайшее время должники банков не возвратят банковские кредиты, то в отношении них будут возбуждены уголовные дела. Объем невозврата банковских кредитов в области составляет 71 млн сомони.
Во время сентябрьской поездки в ГБАО президент Эмомали Рахмон высказал недовольство криминогенной ситуацией в области и потребовал в месячный срок навести там порядок. Силовые структуры региона были усилены дополнительными подразделениями, и жители ГБАО стали опасаться сценария 2012 года, когда силовики провели спецоперацию в Хороге и его окрестностях, которая привела к жертвам среди гражданского населения.
В интернете появилась петиция к властям страны с требованием отказаться от силовой операции в регионе и начать диалог, а в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что силовики готовятся блокировать и зачистить Хорог, чтобы взять под свой контроль местный наркотрафик. Межведомственный штаб выступил с опровержением этих планов, но пообещал принять «меры против людей, которые не сдадут оружие вовремя».