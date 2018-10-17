Власти Горного Бадахшана призвали преступные группировки добровольно сдать оружие

Добровольно сданные в Хороге оружие и боеприпасы. Фото с сайта Ozodi.org

Глава Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана Ёдгор Файзов рассчитывает разоружить преступные группы в области без военной операции, но подчеркивает, что для этого потребуется больше времени, чем месяц, отведенный президентом республики Эмомали Рахмоном. Этот срок истек 16 октября.

«Жители города добровольно сдали огнестрельное оружие. Однако оружие остается в руках у членов организованных преступных групп. Местные власти ведут активную работу с ними, так что нет необходимости в проведении силовой акции. Надеемся, что в ближайшее время оставшееся оружие будет сдано властям», — заявил Ёдгор Файзов в областном хукумате (администрации) на заседании межведомственного штаба, прошедшем 16 октября в центре автономной области Хороге, сообщает Радио «Озоди».

Межведомственный штаб по обеспечению законности и правопорядка, в состав которого входят председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов и генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон, работал в ГБАО в течение месяца — с 15 сентября по 15 октября. За это время были сданы 183 единицы огнестрельного оружия и 4862 единицы боеприпасов, в том числе 75 автоматов Калашникова, три пулемета Калашникова и 30 ручных гранат. Такая статистика была приведена на заседании штаба, передает агентство Avesta.

Глава ГКНБ заявил, что преступные группы, занимающиеся в том числе незаконным оборотом наркотиков, имеют большее влияние, чем представители законной власти, и вмешиваются в военный призыв и распределение земельных участков, особенно в Хороге и окрестных районах.

Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон тоже призвал жителей сдавать оставшееся у них оружие и предупредил, что, если в ближайшее время должники банков не возвратят банковские кредиты, то в отношении них будут возбуждены уголовные дела. Объем невозврата банковских кредитов в области составляет 71 млн сомони.

Во время сентябрьской поездки в ГБАО президент Эмомали Рахмон высказал недовольство криминогенной ситуацией в области и потребовал в месячный срок навести там порядок. Силовые структуры региона были усилены дополнительными подразделениями, и жители ГБАО стали опасаться сценария 2012 года, когда силовики провели спецоперацию в Хороге и его окрестностях, которая привела к жертвам среди гражданского населения.

В интернете появилась петиция к властям страны с требованием отказаться от силовой операции в регионе и начать диалог, а в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что силовики готовятся блокировать и зачистить Хорог, чтобы взять под свой контроль местный наркотрафик. Межведомственный штаб выступил с опровержением этих планов, но пообещал принять «меры против людей, которые не сдадут оружие вовремя».