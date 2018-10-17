Памятник Исламу Каримову в центре Москвы будет торжественно открыт 18 октября

Скульптура английского скульптора Пола Дея, изображающая умершего два года назад первого президента Узбекистана Ислама Каримова и установленная в Москве, будет открыта для общественности 18 октября. Об этом «Фергане» стало известно из собственных источников. Официальной информации на этот счет пока никакой нет: в Посольстве Узбекистана в РФ нам ничего не сказали, сославшись на «отсутствие сотрудника».

Памятник Исламу Каримову был появился в центре столицы России, в муниципальном округе Якиманка, в ночь с 14 на 15 октября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета депутатов округа Якиманка Андрей Морев.



Как выглядел памятник Исламу Каримову в ночь на 17 октября



Памятник, предположительно, выполненный из бронзы, расположен в сквере на Большой Полянке, неподалеку от Казачьего переулка, в котором находится посольство Узбекистана.



Депутату Андрею Мореву удалось заглянуть за обтягивающую памятник ткань





Корреспондент телеканала «Дождь» вместе с депутатом Моревым попытались вчера зайти за ограду, но их не пустили.



Отвечая на вопрос, понравился ли ему памятник, депутат Морев ответил отрицательно. Он уточнил, что не видел его целиком, но в той части, которую удалось рассмотреть, монумент напомнил ему надгробие. «У нас такие делают авторитетным людям на кладбищах. От архитектора с мировым именем можно было ожидать намного более высокого качества работы. Но об этом пусть культурологи говорят», – уточнил он.

Напомним, памятник будет торжественно открыт в четверг, 18 октября. Его открытие, по всей видимости, приурочено к начинающемуся завтра государственному визиту в Узбекистан президента России Владимира Путина.