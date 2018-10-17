Сорвавшаяся крыша хокимията убила жителя Самаркандской области

Слетевшая со здания хокимията (администрации) Каттакурганского района Самаркандской области крыша убила местного жителя. Об этом сообщает газета «Зарафшон».



Сорванная ветром крыша здания хокимията. Фото с сайта Zarnews.uz



Инцидент произошел 15 октября. Кровля сорвалась из-за сильных порывов ветра и упала на случайно оказавшихся у здания хокимията людей. В результате погиб 60-летний житель махалли «Тарнов» Каттакурганского района Мардон Кодиров, 30-летний житель махалли «Бургансой» был госпитализирован с травмами.

В последние годы в Узбекистане участились ураганы и бури. В частности, в мае 2015 года в Каракалпакстане ураган сорвал крыши с типовых домов, которые были сданы в эксплуатацию годом ранее. В июне 2016 года над Ханкинским районом Хорезмской области пронесся ураган, срывая крыши домов. Пострадала пожилая женщина, позже она скончалась в больнице. В мае 2018 года Каракалпакстан и Хорезмскую область, а также частично Бухарскую и Навоийскую области накрыла соляная буря. В июне 2018 года Самаркандскую область накрыла песчаная буря. В некоторых частях Самарканда ветер был настолько сильным, что повалил большие деревья и даже столбы, на которых закреплены электрические провода. На днях в Ташкенте прошла пыльная буря, сопровождаемая грязевым дождем.

Рост числа бурь и ураганов в регионе связывают, в первую очередь, с серьезным сокращением зеленых насаждений в стране и высыханием Аральского моря.