Подозреваемый в теракте в Атырау экстрадирован из Турции в Казахстан

Турция экстрадировала казахстанца Елдоса Куншугарова, подозреваемого в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана. Операция прошла при участии сотрудников Комитета нацбезопасности Казахстана.



Последствия взрыва в Атырау 31 октября 2011 года. Фото с сайта Azh.kz



Куншугаров, по информации правоохранительных органов, причастен к взрывам в Атырау в 2011 году. Он находился в международном розыске. Сейчас подозреваемый водворен в следственный изолятор, где будет содержаться до вынесения приговора.

Как пишет на своей странице в Facebook политолог, председатель правления АО РТРК «Казахстан» Ерлан Карин, Куншугаров скрывался в афгано-пакистанской зоне, «вместе с другими сообщниками даже участвовал в создании одной группировки, затем пытался перебежать в Сирию, и был обнаружен в Турции».

Двойной теракт произошел в Атырау 31 октября 2011 года. Первый взрыв прогремел возле прокуратуры, ДКНБ и областного акимата (администрации). Второй – во дворе жилого дома. Террорист – 23-летний Бауржан Султангалиев – погиб на месте. События в Атырау впервые в истории современного Казахстана признали террористическим актом. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Солдаты халифата». Ранее сообщалось, что всех причастных к теракту в Атырау арестовали спустя несколько дней после взрывов, они были осуждены по статье «Терроризм».