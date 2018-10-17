Скончался тренер разбившегося в 1979 году «Пахтакора»

Олег Базилевич. Фото с сайта Football.ua

16 октября 2018 года на 80-м году жизни скончался бывший главный тренер ташкентского футбольного клуба «Пахтакор» Олег Базилевич, который работал с командой в 1979 году. Об этом сообщает Sport.ua . Долгое время советский и украинский специалист страдал болезнью Паркинсона.

Базилевич тренировал «Пахтакор» в роковом для команды 1979 году, когда почти весь состав клуба разбился во время столкновения самолетов в небе над Днепродзержинском 11 августа. В той авиакатастрофе погибло 178 человек, в том числе 17 членов ташкентской команды.

Как рассказывал сам тренер, его спасла счастливая случайность. Он давно не видел жену и ребенка, потому решил сначала встретиться с ними в Сочи, а потом уже отправиться в Минск на игру против местного «Динамо».

Базилевич помог «Пахтакору» пригласить футболистов из других клубов высшей лиги, однако на новый сезон в команде не остался — перешел в московский ЦСКА.

Большую часть карьеры игрока Олег Базилевич провел в киевском «Динамо». Выступал в одесском «Черноморце» и донецком «Шахтере». В качестве тренера Базилевич входил в штаб киевского «Динамо», где помогал Валерию Лобановскому. Самостоятельно работал с минским «Динамо», московским ЦСКА, донецким «Шахтером», болгарской «Славией». Тренировал сборные Украины, Болгарии и Кувейта.