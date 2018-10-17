Семья погибшего от пыток отсудила компенсацию у Минфина Кыргызстана

Здание Минфина Киргизии. Фото с сайта 24.kg

Семья гражданина Киргизии Турдубека Акматова, погибшего в 2005 году от пыток, отсудила у Министерства финансов республики компенсацию в размере 200 тысяч сомов ($2900). Об этом 17 октября сообщило издание 24.Kg

Первомайский районный суд Бишкека признал, что Акматов действительно погиб от пыток и его семье полагается компенсация из бюджета. Так завершилось рассмотрение гражданского иска. Приговор по уголовному делу в отношении сотрудников милиции, пытавших задержанного, до сих пор не вынесен.

3 мая 2005 года Акматова вызвали на допрос в отделение милиции села Мырзак. Его подозревали в краже. Мужчину допрашивали несколько часов. Вечером он вернулся домой, держась за грудь, и рассказал родным, что за отказ от признания его избивали шестеро милиционеров. В тот же вечер у Акматова пошла кровь из ушей, рта и носа, после чего он скончался.

Вскрытие показало, что причиной смерти стали травмы головы, груди и брюшной полости от ударов твердыми тупыми предметами. Было возбуждено дело по 97-й статье Уголовного кодекса Киргизии («убийство»). Время нанесения травм, установленное экспертизой, совпадало со временем, которое Акматов провел в милиции. Несмотря на это, расследование затянулось до 2011 года, и в итоге милиционеров не наказали. Родственники Акматова обратились в Комитет ООН по правам человека, который в 2011 году признал, что мужчина погиб от пыток в милиции. Тогда расследование было возобновлено. Однако по-прежнему заявляется, что личности милиционеров, причастных к пыткам, невозможно установить.

Недавно общественное объединение «Центрально-Азиатский альянс против зависимости» совместно с Национальным центром по предупреждению пыток при поддержке фонда «Сорос-Кыргызстан» провело необычное исследование — правозащитники подсчитали, какой материальный вред наносится государству пытками. Оказалось, что в 2017 году последствия пыток обошлись Киргизии в 1,2 миллиарда сомов (около $17 млн). Здесь учтены не только затраты на компенсации, но и последствия инвалидизации пострадавших (выплата пособий, утрата налоговых поступлений), расходы на работу медперсонала и контролирующих органов, и многие другие факторы.