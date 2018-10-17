Мэрию Бишкека раскритиковали за затягивание начала отопительного сезона

Мэрия Бишкека подверглась жесткой критике в соцсетях за затягивание начала отопительного сезона. Как сообщило утром 17 октября издание 24.Kg, особо негативную реакцию вызвал опрос, опубликованный мэрией в Twitter.



Заснеженный двор в Бишкеке 17 октября 2018 года. Фото Александры Мельниковой, “Фергана”



В опросе, скриншот которого приводит издание, чиновники интересовались — нужно ли начинать подачу тепла. Предлагались варианты ответа: «подать тепло сегодня», «не надо» и «все равно». Горожан возмутило, что у чиновников еще остались какие-то сомнения касательно необходимости отопления в городе, где уже выпал первый снег, а предстоящей ночью, по прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до минус восьми градусов.



Скриншот опроса в твиттере мэрии Бишкека



Вскоре опрос был удален, а через несколько часов пресс-служба мэрии сообщила журналистам, что отопительный сезон начнется 17 октября.

Корреспондент «Ферганы» в Бишкеке свидетельствует, что в квартирах уже очень холодно. Электрообогреватели не спасают горожан — в городе всегда наблюдается недостаточное напряжение в электросетях, а после массового включения обогревателей оно падает критически. 17 октября в квартире нашего корреспондента уже не работала даже микроволновка, а свет ламп стал тусклым.

Этот отопительный сезон станет для ТЭЦ Бишкека важным испытанием. В январе 2018 года на ТЭЦ произошла серьезная авария, температура в квартирах на несколько дней опустилась до 11-18 градусов. В ходе расследования было объявлено, что авария связана с хищениями при модернизации ТЭЦ, завершенной в 2017 году. В рамках этого дела уже арестованы несколько высокопоставленных чиновников, заявляется даже о возможном привлечении к ответственности бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В начале октября Атамбаев в ответ на эти предположения опубликовал статью, в которой утверждает, что авария не связана с модернизацией.