Лишь в трех регионах Узбекистана зафиксирована зарплата выше среднего уровня

Госкомстат Узбекистана определил, что с января по сентябрь 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в стране составляет 1,684 млн сумов ($205), что на 22,9% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Однако этот уровень оклады превышают лишь в трех регионах республики — в Ташкенте, Навоийской и Ташкентской областях.



Объемы совокупного дохода населения и реальные темпы роста по регионам Узбекистана. Диаграмма из отчета Госкомстата



Самые большие зарплаты зафиксированы в столице республики — в среднем здесь получают 2,363 млн сумов ($288). Жители Навоийской области имеют оклады на уровне 2,214 млн сумов ($270), Ташкентской – 1,886 млн сумов ($230). Самые низкие зарплаты – в Самаркандской и Наманганской областях: 1,343 млн сумов ($163) и 1,311 млн сумов ($160) соответственно.

В Узбекистане зарегистрировано около 59 тысяч предприятий и организаций, где заняты свыше 2,6 млн человек. Наиболее многочисленной является сфера образования, количество работающих в этой области немногим превышает 998 тысяч человек. С января по сентябрь 2018 года средняя начисленная зарплата педагогов в сравнении с показателями трех прошлогодних кварталов выросла на 17,1% и составляет 1,275 млн сумов ($155). При этом даже заработки ташкентских преподавателей – 1,580 млн сумов ($193) – не достигают размеров среднереспубликанского уровня зарплат.

В сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг заняты более 430 тысяч человек. Здесь средние зарплаты в годовом выражении увеличились на 17,7%, до отметки 1,085 млн сумов ($132).

На 603 промышленных предприятиях работают 457 тысяч граждан. Уровень зарплат в данной сфере по итогам трех кварталов текущего года составляет 2,550 млн сумов ($311), что на 28,6% превышает данные аналогичного периода прошлого года. По информации Госкомстата, более высокие зарплаты имеют работники компаний, предоставляющих финансовые и страховые услуги – 3,213 млн сумов ($392).

Госкомстат опубликовал также данные по доходам узбекистанцев. Совокупный доход населения в январе-сентябре 2018 года составил 173 трлн сумов ($21 млрд), или 5,3 млн сумов ($646) в среднем на одного человека.

В разрезе регионов среднедушевой номинальный совокупный доход превышает среднереспубликанский уровень в Ташкенте (11,728 млн сумов – $1430), Навоийской (7,999 млн сумов – $975), Бухарской (6,158 млн сумов – $750), Ташкентской (5,655 млн сумов – $690) и Хорезмской (5,320 млн сумов – $648) областях. Самые низкие показатели зафиксированы в Наманганской области (3,827 млн сумов – $466).

Основные доходы жители Узбекистана получают от своей трудовой деятельности – 65% в структуре совокупного дохода. Далее следуют трансферты (пенсии, стипендии, прочие социальные выплаты, а также денежные переводы из-за границы) с долей 28,6% в общем объеме. Еще 4,3% приходится на доходы от собственности и 2,1% - от самостоятельного производства услуг для собственного потребления.

По итогам первого полугодия 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Узбекистане составила 1609,1 тысячи сумов ($216). Общий объем совокупных доходов населения с января по июнь был зафиксирован на отметке 109,2 трлн сумов ($13,3 млрд), что в расчете на одного человека в среднем равняется 3,3 млн сумов ($402).

В середине октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 1 ноября на 10% будут повышены зарплаты сотрудникам бюджетных организаций, а также пенсии, стипендии и пособия. Минимальная зарплата (МРЗП) вырастет до 202.730 сумов ($25, нынешний размер — 184.300 сумов), минимальная пенсия по возрасту и пособие инвалидам с детства — до 396.500 сумов (около $48,5, нынешний размер — 360.460 сумов), минимальное пособие престарелым гражданам без необходимого стажа работы — до 243.300 сумов ($30, нынешний размер — 221.190 сумов). Вместе с тем, увеличатся студенческие контракты, штрафы и прочие выплаты, зависящие от размера МРЗП.