Назарбаев предложил финским бизнесменам развивать охоту и рыбалку в Казахстане

Традиционная охота с хищными птицами в Казахстане. Фото с сайта Inform.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил финским бизнесменам поучаствовать в развитии туристической отрасли республики. Об этом сообщает Tengrinews.kz

«Казахстан, конечно, еще не открытая страна для всех, новая совершенно, имеет большие возможности. Мы реализуем концепцию развития туристической отрасли, и здесь перспективным направлением двустороннего сотрудничества видим развитие рыболовного, охотничьего, культурного, образовательного и медицинского туризма», – заявил глава государства на встрече с представителями деловых кругов в Хельсинки. При этом Назарбаев отметил, что природные преимущества Казахстана с одной стороны и большой опыт финских компаний в этой области – с другой принесли бы сторонам взаимные выгоды.

Назарбаев не впервые поднимает вопрос о развитии туризма в Казахстане. В начале сентября он поручил правительству разработать госпрограмму развития данной отрасли до 2023 года. Незадолго до этого казахстанский лидер лично посетил несколько курортных мест республики, отметив, что у них есть потенциал. Например, прикаспийский Актау вполне может стать «казахстанской Антальей», уверен глава государства. В то же время в июле он жестко раскритиковал новый курорт «Маралды» в Павлодарской области, посоветовав местным властям никому его не показывать.

Президент Казахстана находится в Финляндии с официальным визитом, который начался 16 октября. Это второй официальный визит Назарбаева в Финляндию, первый состоялся в марте 2009 года.