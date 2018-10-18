Накануне визита Путина в Ташкенте задержали протестующих у посольства России

В среду, 17 октября, в Ташкенте группа правозащитников попыталась выйти на пикет возле посольства России, однако представители властей не позволили им провести мероприятие и задержали собравшихся. Об этом «Фергане» сообщила Елена Урлаева, руководитель «Правозащитного альянса Узбекистана».

Протестная акция была приурочена к предстоящему визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан. Участники пикета намеревались привлечь внимание российского руководства к нарушениям прав человека в республике. На плакатах содержались призывы к Путину о содействии. В частности, его просили помочь восстановить «нарушенные за 23 года права русской Нины Сахарцевой», освободить Рахиму Очилову, «арестованную за российский патент», вернуть земли Олтын Соттиевой, отобранные хокимом одного из районов Бухарской области.



Участники пикета готовят плакаты. Фото пресс-центра Правозащитного альянса Узбекистана



Один из пикетчиков, Аброр Абдуллаев, потребовал, чтобы ему вернули отобранный российскими полицейскими паспорт, регистрацию, патент и авиабилет и выплатили компенсацию за незаконную депортацию. Елена Урлаева также бросила в ящик для обращений российского посольства заявление на имя Путина с просьбой оказать содействие по всем фактам, указанным на плакатах.



Участники пикета в Ташкенте. Фото пресс-центра Правозащитного альянса Узбекистана



Как только пикетчики подошли к посольству, их задержали сотрудники силовых структур и развезли по отделениям милиции для разбирательств. Из посольства к протестующим никто не вышел. Главу «Правозащитного альянса Узбекистана» отвезли домой и попросили два дня не выходить на улицу. По словам Урлаевой, правозащитники надеются, что во время предстоящей встречи российского президента с его узбекистанским коллегой будут обсуждаться нарушения прав человека, а также положение в республике национальных меньшинств.

Визит Путина в Узбекистан запланирован на 18-19 октября. В рамках этого визита будет проведен первый Межрегиональный форум Узбекистана и России. Ожидается, что российский президент примет участие в церемонии начала строительства в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. Также в Ташкенте будет обсуждено создание совместной комиссии по сотрудничеству на уровне глав правительств.