Тринадцать человек погибли при взрыве бомбы в крымском колледже

Продолжение темы: Нападение на колледж в Крыму совершил один из студентов

В политехническом колледже в Керчи (восток Крыма) днем 17 октября произошел взрыв. В здании сработало «неустановленное взрывное устройство», сообщает Национальный антитеррористический комитет России (НАК). По данным Следственного комитета на момент публикации, погибло 13 человек, около 50 пострадали.



Возле колледжа, в котором произошел взрыв. Кадр “Керчь-Инфо”



ЧП произошло около 12 часов по местному времени. В первых сообщениях СМИ по этому поводу говорилось, что в здании взорвался газ. На месте в настоящее время работают силы ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория оцеплена, все люди из здания эвакуированы.

Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») Уголовного кодекса РФ. По данным ведомства, бомба сработала в столовой колледжа. Устройство было начинено металлическими предметами.

Телеканал Russia Today в своем телеграм-канале публикует рассказы очевидцев – вахтера и ученика колледжа, со слов которых после взрыва была слышна стрельба. Ученик колледжа при этом уточнил, что стрельбу открыли «вооруженные автоматами люди, чьи лица были закрыты масками».

Местное издание «Керчь-Инфо», ссылаясь на источник в правоохранительных органах и свидетелей произошедшего, сообщает, что напавших на колледж было четверо. Трое из них задержаны, одному удалось скрыться. «Они просто ходили по кабинетам во время большой перемены и расстреливали всех, кто попадется», – приводит издание слова одного из очевидцев. Официально информация о стрельбе пока не подтверждена.

На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Из-за взрыва в колледже в городе закрыли все учебные заведения и детские сады. На полуострове объявлен трехдневный траур.

Крым был присоединен к России четыре года назад. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон 21 марта 2014 года. Многие страны мира, в том числе Украина, в состав которой входил полуостров, считают это присоединение аннексией.