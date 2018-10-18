В Таджикистане предложили создать фонд по привлечению инвестиций трудовых мигрантов

Участники конференции по привлечению инвестиций в Таджикистан. Кадр видеозаписи с сайта Ozodi.org

Власти Таджикистана предложили создать фонд по привлечению инвестиций трудовых мигрантов и соотечественников, проживающих за рубежом на постоянной основе. Об этом сообщает Радио «Озоди»

«Это будет специальный постоянно действующий фонд, в который соотечественники могут инвестировать свои средства. Его механизм еще полностью не заработал, но он должен быть прозрачный, чтобы каждый, кто вкладывает средства, знал, как они расходуются. Все поступающие средства будут стекаться в централизованный фонд и будет установлен финансовый и общественный контроль за их расходованием», — пояснил секретарь консультативного совета по улучшению инвестиционного климата в Таджикистане Шараф Шерализода на конференции по привлечению инвестиций зарубежных соотечественников в таджикскую экономику.

Шерализода отметил, что учредителями фонда и членами наблюдательного совета будут общества таджиков за рубежом и правительство. По мнению секретаря, необходимо создание отдела при Министерстве иностранных дел или Минтруда, который будет информировать соотечественников за рубежом об экономических процессах в Таджикистане. Кроме того, Шерализода предложил упростить для инвесторов получение разрешений на строительство или выделение земельных участков.

Власти отмечают, что между государством и зарубежными диаспорами таджиков нет доверительных отношений в вопросе инвестиций в развитие страны. Саидасрор Саидов, начальник управления миграции населения Минтруда заявил, что вклад диаспор в инвестирование свободных экономических зон сведен к минимуму, хотя в четырех странах СНГ (Казахстане, Киргизии, России и Украине) зарегистрированы 86 обществ таджиков (81 общество – в РФ).

«Это особо ощущается среди второго и третьего поколения мигрантов – они забывают родной язык и теряют связь с родиной. Это нежелательный процесс, и нужно работать в этом направлении. Таджикские диаспоры в России обладают определенными финансовыми средствами и человеческими ресурсами, но они очень осторожны в вопросе инвестирования в экономику Таджикистана», — подчеркнул Саидов.

Правительство Таджикистана еще в 2000 году приняло постановление о сотрудничестве с обществами таджиков за рубежом, в 2012 году была подписана Программа о вкладе зарубежных соотечественников в развитие Таджикистана. Однако, по признанию властей, вклад диаспор в таджикскую экономику незначителен.

Зампредседателя Профсоюза таджикских трудовых мигрантов в России Турсуной Алимардонова объяснила, что главным препятствием инвестиций соотечественников в экономику Таджикистана является высокий уровень налогообложения. Кроме того, у многих мигрантов просто не осталось родственников на родине, которые могли бы вести бизнес, так как люди уезжают целыми семьями.

Эксперт по вопросам миграции Рахмон Ульмасов также считает, что мигрантов невозможно привлечь исключительно лозунгами, а правительству Таджикистана необходимо по примеру Китая, Пакистана или Мексики обозначить в Основном законе страны роль мигрантов и обеспечить безопасность их деятельности за границей.

«Если в Мексике или Пакистане мигрант инвестирует в экономику страны $10 тыс., банки выдают ему дополнительные $30 тыс. для дальнейшего развития. В Пакистане трудовым мигрантам бесплатно оформляют заграничные паспорта. Поэтому таджикские власти тоже должны предоставить подобные льготы для трудовых мигрантов», — пояснил Ульмасов.

В свою очередь представители таджикских диаспор отметили, что они обладают достаточным инвестиционным потенциалом, но ожидают дельных предложений. Председатель общества таджиков «Навруз» в Липецкой области России Солех Раджабов сказал, что было бы лучше, если бы таджикские власти провели прямые переговоры с группами таджикских мигрантов в России и разъяснили им условия инвестирования. Таджикские предприниматели в России ожидают, что власти предложат им какие-либо преференции в обмен на инвестиции в экономику Таджикистана.

Руководитель таджикской диаспоры во Владимирской области России Нарзулло Саидов отметил, что без каких-либо льгот со стороны государства он профинансировал за последние три года строительство нескольких магазинов и двух плавательных бассейнов в Дангаре Хатлонской области.

В июне текущего года сообщалось, что члены 52% таджикских семей выезжали на заработки за рубеж, при этом 98% трудовых мигрантов из Таджикистана (более миллиона человек) работают в России. Денежные переводы трудовых мигрантов составляют до 40% ВВП страны.

Легально работающие в России таджикские мигранты получают в среднем 27,9 тыс. рублей, а нелегально работающие — 25,1 тыс. рублей. Это самые низкие зарплаты среди зарплат всех иностранных граждан, приезжающих в Россию на заработки.