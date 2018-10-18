Граждане Таджикистана удивились культу личности президента Туркменистана

Эмомали Рахмон и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото пресс-службы президента Таджикистана

Граждане Таджикистана, посетившие мероприятия в рамках Дней культуры Туркменистана в Душанбе и Хатлонской области, выразили удивление культом личности президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом 17 октября сообщило радио «Азатлык»

По словам корреспондента издания, практически все представители туркменской делегации, выступая на мероприятиях, восхваляли Бердымухамедова. Один из членов делегации Аманалы Аралов в ответ на вопрос корреспондента о причинах такого внимания к личности главы государства пояснил: «Наш многоуважаемый президент, лидер нации придаёт большое внимание развитию культуры. Как бы вам объяснить, наш милосердный президент любит искусство, книги».

В рамках Дней культуры в Таджикистане были представлены, в частности, книги туркменских авторов. Официально сообщается, что экспозицию «составили труды Президента Гурбангулы Бердымухамедова, а также произведения туркменских поэтов и прозаиков, детская литература, информационные материалы, рассказывающие о нашей стране, её истории, археологических и природных достопримечательностях, сегодняшнем дне». В ходе презентации академик из Туркменистана Атаджан Бурунов заявил, что книги Бердымухамедова «являются даром не только для туркменского народа, но и для других народов всего мира».

Граждане Таджикистана в беседах с корреспондентом выразили удивление таким настойчивым восхвалением президента. Один из собеседников журналиста согласился, что в Таджикистане тоже есть культ личности президента Эмомали Рахмона, но туркмены, по его мнению, в этом плане ушли далеко вперед.

Между тем, культ личности Рахмона также давно обсуждается мировым сообществом. За президентом официально закреплены такие титулы, как Основатель мира и национального единства, Лидер нации и Основатель независимого Таджикистана. Все эти титулы и другие торжественные эпитеты активно используются государственными СМИ. На улицах и в зданиях часто можно увидеть портреты Рахмона. В 2016 году в Уголовный кодекс Таджикистана была введена статья, предусматривающая ответственность за оскорбление Лидера Нации. С 2017 года все государственные и частные радиокомпании обязали проводить литературные чтения произведений Рахмона.