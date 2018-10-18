Граждане Таджикистана удивились культу личности президента Туркменистана
По словам корреспондента издания, практически все представители туркменской делегации, выступая на мероприятиях, восхваляли Бердымухамедова. Один из членов делегации Аманалы Аралов в ответ на вопрос корреспондента о причинах такого внимания к личности главы государства пояснил: «Наш многоуважаемый президент, лидер нации придаёт большое внимание развитию культуры. Как бы вам объяснить, наш милосердный президент любит искусство, книги».
В рамках Дней культуры в Таджикистане были представлены, в частности, книги туркменских авторов. Официально сообщается, что экспозицию «составили труды Президента Гурбангулы Бердымухамедова, а также произведения туркменских поэтов и прозаиков, детская литература, информационные материалы, рассказывающие о нашей стране, её истории, археологических и природных достопримечательностях, сегодняшнем дне». В ходе презентации академик из Туркменистана Атаджан Бурунов заявил, что книги Бердымухамедова «являются даром не только для туркменского народа, но и для других народов всего мира».
Граждане Таджикистана в беседах с корреспондентом выразили удивление таким настойчивым восхвалением президента. Один из собеседников журналиста согласился, что в Таджикистане тоже есть культ личности президента Эмомали Рахмона, но туркмены, по его мнению, в этом плане ушли далеко вперед.
Между тем, культ личности Рахмона также давно обсуждается мировым сообществом. За президентом официально закреплены такие титулы, как Основатель мира и национального единства, Лидер нации и Основатель независимого Таджикистана. Все эти титулы и другие торжественные эпитеты активно используются государственными СМИ. На улицах и в зданиях часто можно увидеть портреты Рахмона. В 2016 году в Уголовный кодекс Таджикистана была введена статья, предусматривающая ответственность за оскорбление Лидера Нации. С 2017 года все государственные и частные радиокомпании обязали проводить литературные чтения произведений Рахмона.