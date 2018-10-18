Новым главой МИД Киргизии назначили бывшего посла в Японии

Чингиз Айдарбеков. Фото пресс-службы парламента Киргизии

Главой Министерства иностранных дел Кыргызстана назначен Чингиз Айдарбеков, ранее занимавший пост посла в Японии. Об этом 17 октября сообщается на официальном сайте президента республики.

Ранее кандидатура Айдарбекова была предложена премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и одобрена Жогорку Кенешем (парламентом Киргизии). Теперь указ о назначении на должность подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Издание «Вечерний Бишкек» отмечает, что Айдарбеков когда-то защищал кандидатскую работу у бывшего проректора Дипломатической академии, члена Центральной избирательной комиссии Кайрата Осмоналиева. Последний прославился жесткой критикой МИД. В ответ предыдущий министр Эрлан Абдылдаев недавно лишил его дипломатического ранга, пояснив, что статус был получен незаконно. Осмоналиев пообещал оспорить это решение в суде.

Сам Абдылдаев покинул свой пост на фоне скандала, начало которому положило поведение замминистра труда и соцразвития Зууракан Каденовой. Она устроила дебош в самолете Сеул — Бишкек. Посол Киргизии в Южной Корее Кылычбек Султан сначала раскритиковал Каденову, а затем перешел на критику МИД. Он заявил, что давно пытается добиться внимания компетентных органов к коррупции в ведомстве. В МИДе послу предъявили встречные обвинения. Силовики начали проверку всех высказанных фактов, после чего глава МИД уволился, а посол заявил, что не вернется в Киргизию, и что уже попросил политубежища «в одной из стран». Параллельно скандал развивался в Минтруда, где в итоге в отставку была отправлена не только Каденова, но и все руководство министерства.