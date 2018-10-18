Вину за изнасилование ребенка в Киргизии переложили на дерево

В зале заседаний Чуйского облсуда. Фото с сайта Sot.kg

В Киргизии суд смягчил приговор 67-летнему мужчине, который ранее был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней жительницы села Кайырма Чуйской области. Об этом 17 октября сообщило издание 24.Kg

Аламединский районный суд в сентябре приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы. Но он обжаловал приговор в Чуйском областном суде. Судебная коллегия пришла к выводу, что обвинение следует переквалифицировать на более мягкую статью «Развратные действия». Срок заключения сокращен до трех лет и девяти месяцев колонии-поселения.

Родственники пострадавшей рассказали журналистам, что в суде была озвучена новая версия — якобы девочка залезла на дерево, упала и повредила половые органы. Эту версию подтвердила одна из двух несовершеннолетних свидетельниц. Вторая девочка продолжала настаивать на том, что на ее подружку напал обвиняемый. В итоге суд счел доказанным только одно действие обвиняемого — проникновение языком в рот девочки. Повреждение половых губ и внутренних органов признано травмой, полученной от падения на ветку. Родственники потерпевшей не согласны с этим решением и намерены обжаловать приговор.

Киргизские правоохранительные органы нередко обвиняют в небрежном отношении к случаям сексуального насилия. Так, недавно жительница города Кант заявила, что милиционеры отказались наказывать насильника ее дочери, страдающей ДЦП. В УВД в ответ сказали, что экспертиза не подтвердила факт насилия, а у обвиняемого нашлось алиби.

Также недавно суд признал неправоту следователя, который отказывался возбуждать дело о насилии в отношении шестилетней девочки. Следователь говорил, что подозреваемому 13 лет, и он не достиг возраста уголовной ответственности. Однако по закону в таких случаях дело все равно должно быть возбуждено.