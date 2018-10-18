Нападение на колледж в Крыму совершил один из студентов

Нападение на колледж в Керчи (восток Крыма), предположительно, совершил 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков. Об этом сообщает Следственный комитет России. Ведомство переквалифицировало дело, которое было возбуждено по данному факту, со статьи 205 («Теракт») на часть 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц общеопасным способом») Уголовного кодекса РФ.



Подозреваемый Владислав Росляков. Кадр видеонаблюдения колледжа с сайта Kerchinfo.com



Следователи установили, что Росляков пришел в колледж непосредственно перед происшествием. В руках, судя по записям с камер видеонаблюдения, он держал ружье. «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», – говорится в сообщении СК.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что тело Рослякова с огнестрельным ранением нашли в библиотеке, на втором этаже колледжа. Аксенов также сообщил, что к настоящему моменту количество погибших в результате нападения достигло 18 человек. Следственный комитет располагает информацией о 17 погибших. Еще около 40 человек пострадали, большая часть из них – подростки. Характер полученных ими ранений не уточняется.

Ранее сегодня стало известно, что в керченском политехническом колледже произошел взрыв. Около 12 часов по местному времени в столовой сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Очевидцы также сообщали о стрельбе в здании. Некоторые свидетели утверждали, что нападавших было несколько.

В настоящее время территория вокруг колледжа перекрыта. На дорогах проводится тотальный досмотр. Службы транспортной безопасности приведены в особый режим патрулирования на Крымском мосту.

На полуострове в связи с трагедией объявлен трехдневный траур. Соболезнования родным и близким погибших уже выразили президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. По информации Крыминформа, Фонд социального страхования (ФСС) выплатит семьям погибших по 1 млн рублей, а пострадавшие пройдут за его счет реабилитацию.