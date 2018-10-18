Конституционная палата Киргизии лишила президентов прокурорской защиты

Конституция Киргизии. Фото с сайта Ombudsman.kg

Конституционная палата Верховного суда Киргизии признала неконституционной норму закона «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики», согласно которой в случае оскорбления чести и достоинства президента иск в суд подается генеральным прокурором. Об этом 17 октября сообщило издание KaktusMedia

Ходатайство о рассмотрении этой нормы в Конституционную палату в мае подала юрист Бермет Джолдошалиева. Теперь палата согласилась с доводами юриста, признав, что президент, как и любой гражданин, может сам пожаловаться в суд на клевету и оскорбления. Стоит отметить, что в конце сентября депутат Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) Исхак Масалиев уже вынес на общественное обсуждение законопроект, который значительно смягчает эту норму. Согласно документу, обращение в суд в защиту чести президента должно стать не обязанностью, а правом генпрокурора. Причем президент должен сам письменно попросить его об этом.

В начале октября Конституционная палата признала неконституционной другую норму закона, обеспечивающую бывших президентов полной неприкосновенностью. В палате пришли к выводу, что правовой иммунитет бывших глав государств может существовать, но в законе должна быть прописана процедура лишения неприкосновенности. Эта норма рассматривалась по иску другого юриста, Нурбека Токтакунова. А депутат Масалиев заявил, что уже разработал законопроект об отмене неприкосновенности бывших глав государства. Правда, этот проект на сайте Жогорку Кенеша еще не появился.

Аналитики предполагают, что идеи об отмене неприкосновенности направлены против бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которому может грозить ответственность по делу о коррупции на ТЭЦ Бишкека. В то же время стоит отметить, что юрист Токтакунов в суде представляет интересы одного из фигурантов «дела ТЭЦ» — бывшего премьер-министра Сапара Исакова, который считался «правой рукой» Атамбаева. Сам юрист пояснил: «Мне неинтересно копаться в ошибках старой власти, ведь я вижу, что сегодня ничего не изменилось». Что же касается лишения президентов прокурорской защиты, то эта инициатива уже точно направлена не на бывшего, а на действующего президента (в оспоренной норме закона речь идет именно о действующих главах государства).