В Узбекистане вступил в силу закон о частных агентствах по отправке рабочей силы за рубеж

Трудовые мигранты из Узбекистана. Фото с сайта Ryazan.bezformata.ru

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 октября подписал закон «О частных агентствах занятости», регламентирующий деятельность негосударственных организаций, которые будут заниматься отправкой рабочей силы за рубеж и поиском потенциальных иностранных работодателей. Текст документа опубликован в «Народном слове»

В законе указано, что частные агентства занятости (ЧАЗ) в Узбекистане могут открывать не только юридические, но и физические лица в любой организационно-правовой форме. В штате компании должно быть не менее двух сотрудников, включая руководителя, имеющего высшее образование. Предприятия могут осуществлять деятельность по четырем направлениям: подбор работы лицам, ищущим трудоустройство в Узбекистане, подбор кадров для работодателей, трудоустройство граждан Узбекистана за рубежом, а также консультационные и информационные услуги. Причем, консультации можно оказывать как по расценкам, указанным в договоре, так и бесплатно.

Узбекистанцы, ищущие работу за границей и обратившиеся в частное агентство занятости, должны заключить с ним договор. ЧАЗы будут предоставлять клиентам комплекс услуг: поиск потенциального иностранного работодателя; подготовка отправляющихся за рубеж граждан; информирование их о правилах пребывания в другой стране, условиях труда, социальном и жилищно-бытовом обеспечении; помощь в оформлении трудовых соглашений и прочее.

В договоре между агентством и соискателем должны быть в обязательном порядке указаны сроки оказания услуг, их стоимость, права и обязанности сторон, условия расторжения контракта. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств ЧАЗ обязано вернуть клиенту деньги (порядок возврата средств также прописывается в договоре).

Законом закрепляется положение, согласно которому частные агентства занятости должны зарезервировать в созданном при Минтруде фонде поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, $50 тысяч с условием пополнения запаса в случае расходования этой суммы.

Порядок лицензирования частных компаний, планирующих заниматься трудоустройством соотечественников за рубежом, правительство Узбекистана утвердило в сентябре текущего года. Позднее закон «О частных агентствах занятости» одобрил Сента Олий Мажлиса (парламента) республики. Как заявил председатель комитета верхней палаты парламента по вопросам науки, образования и здравоохранения Зайниддин Низамходжаев, деятельность частных агентств позволит узнать реальное положение на рынке труда и более точную статистику по безработице.

До этого момента организованным набором трудовых мигрантов и их отправкой за границу занималось исключительно Агентство по внешней трудовой миграции, работой которого граждане часто были недовольны.

Инициатива по предоставлению права отправки узбекистанцев на работу за рубеж частным организациям получила поддержку многих экспертов в области трудового и миграционного законодательства. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Ферганы» «Набор в частные руки. Отправкой мигрантов из Узбекистана за рубеж займется бизнес».

Последние годы узбекистанцы массово уезжают работать в другие страны, при этом большинство выбирает Россию. По данным главы Минтруда республики Шерзода Кудбиева, с начала 2018 года в РФ на работу приехало порядка миллиона узбекистанцев. В первом полугодии текущего года по оргнабору в Россию было отправлено 513 человек, до конца года их число надеются довести до 50 тысяч.