В Таджикистане откроют доступ к реестру заложенного движимого имущества

Заседание нижней палаты парламента Таджикистана. Фото с сайта News.tj

Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила законопроект, согласно которому Единый реестр залоговых обязательств станет общедоступным, его данные будут публиковаться в интернете. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник в парламенте.

По словам собеседника издания, новый закон, который называется «О залоге движимого имущества и регистрации залоговых обязательств», направлен на прозрачность регистрации залогов и ведения реестра. Помимо публикации сведений реестра в общем доступе онлайн, документ предполагает и другие нововведения. Если по нынешнему законодательству регистрацией залогов и ведением реестра занимается министерство юстиции, то по новому закону уполномоченный орган будет определяться правительством.

Спикер нижней палаты Шукурджон Зухуров также предложил устранить пробелы в законодательстве, которые допускают ситуации, когда кредиторы из таджикских банков при оформлении кредитов под залог оценивают имущество заемщиков по завышенной цене. Глава Нацбанка Джамшед Нурмухаммадзода в ответ сообщил, что правительство в ближайшее время намерено внести поправки в ряд законов страны, регулирующих работу банковской сферы.

Одобренный проект закона стал одной из мер властей стран по борьбе с банковским кризисом, который продолжается в Таджикистане с 2015 года: несколько крупных банков из-за невозврата проблемных кредитов накопили серьезные долги перед вкладчиками и партнерами, в результате чего тысячи граждан столкнулись с невозможностью вернуть свои деньги. В конце 2016 года правительство выделило огромную сумму — больше 3 млрд сомони (около $430 млн), примерно 6% ВВП — на оздоровление банков, однако проблемы с возвратом вкладов не решены до сих пор.

Ранее с целью вернуть доверие вкладчиков к банковской системе власти увеличили размер страховых выплат гражданам — с 17,5 тысячи сомони ($2000) до 25 тысяч сомони ($2800).