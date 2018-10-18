Московская полиция во второй раз отпустила киргизов-вымогателей

Мигранты из Киргизии в центре Москвы. Фото “Ферганы”

Московские полицейские во второй раз отпустили на свободу граждан Киргизии, задержанных по подозрению в вымогательстве денег у соотечественников. Об этом 17 октября сообщило издание KaktusMedia со ссылкой на МВД Киргизии.

О втором по счету задержании неофициальных работников московского таксопарка Мадияра Касымбекова и Аскара Абдилманап уулу, а также ряда их сообщников, сообщалось 15 октября. При обыске в таксопарке были изъяты 35 киргизских паспортов, 54 водительских удостоверения и три военных билета.

Подчеркивалось, что летом Касымбекова и Абдилманап уулу уже задерживали по подозрению в вымогательстве денег у соотечественников. Но следствие отпустило их «под обязательство о явке», после чего они продолжили преступную деятельность. В частности, они стали регулярно требовать денег у одного из соотечественников — работника таксопарка. Он утверждает, что иногда его вывозили в лес и показывали расправы над другими людьми, чтобы он охотнее отдавал деньги. Но, наконец, мигрант устал от вымогательства и пожаловался в российское представительство МВД Киргизии. После этого и было произведено второе задержание.

Теперь МВД Киргизии стало известно, что сотрудники ОМВД России по Нагорному району Москвы вновь отпустили подозреваемых. О причинах этого решения в ведомстве не знают. Там заявили лишь, что это решение «не может не вызвать удивление, изумление и негодование».

Сообщалось, что при вымогательстве члены банды называли имя «вора в законе» Камчи Кольбаева. Они говорили жертвам, что именно связь с криминальным авторитетом дает им право на сбор «дани».

По данным открытых источников, Кольбаев родился в Чолпон-Ате в 1974 году. В 2008 году он первым из киргизов получил неофициальный статус «вора в законе». Так называемая «коронация» произошла в Москве при личном участии тогдашнего лидера преступного мира России Вячеслава Иванькова (Япончика), ныне покойного. Эта новость вызвала даже одобрение со стороны тогдашнего главы МВД Киргизии Мурата Суталинова. Он заявил: «Теперь, я думаю, что в преступном мире республики в определенной мере произойдет стабилизация — будет меньше беспредельщиков и отморозков». В определенных кругах Кольбаев считается «смотрящим» по Кыргызстану.