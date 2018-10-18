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Казахстан запретил ввоз 141 тонны российской пшеницы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Продукцию пытались переправить на территорию Казахстана без обязательного фитосанитарного сертификата, указали в ведомстве.

Кроме того, в период с 10 по 12 октября казахстанские инспекторы по карантину растений пресекли незаконный ввоз в страну 20 тонн винограда и двух тонн яблок из Киргизии, а также 2,5 тонны хурмы из Узбекистана. У фруктов из Киргизии не оказалось необходимых документов, а в грузе хурмы инспекторы нашли карантинный объект — червец Комстока (Pseudococcus comstocki, Kuwana). В отношении нарушителей составили административные протоколы. Товар вернули на территорию стран-экспортеров.

Казахстан и Россия в последние месяцы регулярно обмениваются взаимными претензиями по поводу качества ввозимых продуктов и соблюдения правил их перевозки. Специалисты Россельхознадзора разворачивали на границе овощи и фрукты из Казахстана, а также местные колбасы и молоко. Казахстан, в свою очередь, ограничивал ввоз мяса птицы и яиц из нескольких российских регионов. В конце сентября стороны даже грозились ввести взаимные ограничения на поставки продуктов. После очередных нападок Россельхознадзора казахстанская сторона стала регулярно не пускать на свою территорию также сельхозпродукцию из Узбекистана и Киргизии, объясняя это ужесточившимся контролем.