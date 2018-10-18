В Таджикистане с начала года импорт превысил экспорт на $1,5 млрд

Груз на таможне на границе Таджикистана. Фото с сайта Asiaplustj.info

За первые девять месяцев 2018 года Таджикистан импортировал продукцию на сумму $2,3 млрд, превысив экспорт на $1,5 млрд. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

Импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17% или на $352 млн. Больше всего в страну ввезли машин и оборудования (25%) и минеральных продуктов (18,6%). Также значительными статьями импорта стали недрагоценные металлы и изделия из них (13,6%), продукты химической промышленности (9,5%), готовые пищевые продукты (7,6%) и продукты растительного происхождения (7,2%). Главным поставщиком продукции на таджикский рынок является Россия (более 30% от общего объема импорта).

Экспорт за январь-сентябрь этого года сократился на 10% и составил $809 млн. Больше 50% от общего объема экспорта составляют минеральные продукты, алюминий — 22%, текстильные материалы — 20%, хлопок-волокно — 9,5%. Самая большая доля экспорта таджикской продукции приходится на Казахстан — 28% от общего объема.

Главными торговыми партнерами Таджикистана за первые девять месяцев этого года были Россия ($750 млн), Казахстан ($620 млн), Китай ($475 млн), Турция ($291 млн) и Узбекистан ($218 млн).

Напомним, в августе во время встречи президентов Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Ташкенте было заявлено, что объем взаимной торговли между странами за первую половину 2018 года вырос на 35%. Ранее стороны договорились довести к 2020 году объем товарооборота до $500 млн.