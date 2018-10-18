Европейский инвестиционный банк предоставил Узбекистану два займа на сумму 200 млн евро

Здание ЕИБ. Фото с сайта Europa.eu

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение Узбекистану двух займов на сумму 200 млн евро. Это первые конкретные проекты, которые открывают новую главу в сотрудничестве центральноазиатской республики и финансовой организации, сообщается в пресс-релизе ЕИБ

Первый заем в размере 100 млн евро будет направлен на финансирование проектов в области водоснабжения. Это позволит Узбекистану решить проблему нехватки собственных ресурсов пресной воды, поскольку 80% воды, используемой в республике, поступает из соседних стран.

Второй заем также на 100 млн евро, предоставленный в виде кредитной линии, будет использован для инвестиций в области энергоэффективности малых и средних предприятий, а также субъектов частного предпринимательства. Реализация данного проекта поможет правительству Узбекистана достичь цели по снижению уровня энергоемкости страны до 50% к 2030 году.

Вице-президент ЕИБ Вазил Худак, курирующий проекты банка в Центральной Азии, заявил, что первые договоры о займах подписаны спустя год после запуска операций финансовой организации в Узбекистане. По его мнению, предоставленные средства помогут экономике этой страны и будут способствовать смягчению негативных последствий изменения климата.

В свою очередь, вице-премьер Узбекистана, председатель государственного комитета республики по инвестициям Сухроб Холмурадов высоко оценил поддержку ЕИБ в обеспечении устойчивого экономического развития Узбекистана, в частности, в плане реализации важнейших проектов по развитию социальной инфраструктуры, продвижению экологически чистой энергетики и новых энергосберегающих технологий.

Оба проекта, финансируемые за счет средств ЕИБ, разрабатываются совместно со Всемирным банком и предположительно получат техническую поддержку со стороны инвестиционного фонда для стран Центральной Азии, которым управляет Европейская комиссия.

Рамочное соглашение о партнерстве между Европейским инвестиционным банком и Узбекистаном было заключено в Вашингтоне в октябре 2017 года, а в январе 2018 года его утвердил президент Шавкат Мирзиёев. Согласно постановлению президента, ответственным за взаимодействие с банком Европейского союза назначен Госкомитет по инвестициям Узбекистана.

В конце мая сообщалось, что в октябре Узбекистан может получить первые кредиты от ЕИБ. Правда, тогда фигурировала цифра 400 млн евро. Предполагалось, что деньги будут направлены на проекты в сфере энергосбережения, управления водными ресурсами, развития инфраструктуры, теплоснабжения, строительства железных дорог и автомобилестроения.