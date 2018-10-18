Российский холдинг начал строить в Ташкентской области цементный завод

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Российский холдинг «Евроцемент групп», владеющий предприятием «Ахангаранцемент» (Ахангаранский цементный завод) в Ташкентской области, приступил к строительству цементного завода стоимостью более $160 млн. Об этом сообщается на сайте холдинга.

Строящееся предприятие станет ключевым звеном кластера строительных материалов, который создается на базе «Ахангаранцемента» и самой масштабной инициативой в рамках этого проекта, заявил президент «Евроцемент групп» Михаил Скороход на церемонии закладки первого камня, которая состоялась 17 октября. Скороход и председатель правления «Узстройматериалов» Ботир Зарипов подписали и запечатали в памятную капсулу послание будущим поколениям, которое будет открыто через 20 лет, в октябре 2038 года.

Подрядчиком строительства стала китайская промышленная группа SNBМ — лидер в области цементного машиностроения и производства цемента. Предприятие будет оснащено высокотехнологичным оборудованием ведущих европейских производителей.

Мощность предприятия составит 3 млн тонн цемента в год, первую партию продукции в «Евроцемент групп» рассчитывают выпустить в середине 2020 года. Производиться на нем будет энергоэффективным сухим способом широкий ассортимент цемента, который пойдет на самые ответственные стройки Узбекистана: электростанции, дорожные развязки, аэродромные покрытия, жилые, офисные и торговые здания. Качество продукции учитывает высокие требования к сейсмоустойчивости построек в регионе.

«Это будет крупнейшее в Средней Азии и самое современное предприятие в СНГ с полной автоматизацией производства, низким потреблением энергоресурсов и минимальным воздействием на окружающую среду», — говорится в пресс-релизе холдинга.

Строительство нового завода стало результатом достигнутых в 2017 году договоренностей между «Евроцемент групп» и «Узстройматериалами». Соответствующие документы были подписаны в Москве и Ташкенте в присутствии глав государств и премьер-министров России и Узбекистана.

Акционерное общество «Ахангаранцемент» расположено в промышленной зоне города Ахангарана Ташкентской области и является вторым по мощности и объемам производства цементным заводом в Узбекистане с объемом производства 1,9 млн тонн цемента в год. Холдинг «Евроцемент групп», владеющий 75% акций АО «Ахангаранцемент», объединяет 19 цементных заводов в России, на Украине и в Узбекистане, производственная мощность предприятий холдинга составляет 60 млн тонн цемента и более 11 млн кубометров бетона.

По данным Государственного комитета Узбекистана по статистике, за январь-август 2018 года республика увеличила импорт цемента в 7,4 раза. По сравнению с январем-августом 2017 года производство портландцемента в Узбекистане за восемь месяцев текущего года снизилось почти на 400 тыс. тонн.