Мирзиёев утвердил предоплату за воду и отключение неплательщиков

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил 17 октября изменения в Жилищный кодекс, предполагающие 100-процентную предоплату за услуги водоснабжения и канализации. Соответствующий документ опубликован на сайте Uza.uz

Указ о введении нового порядка был подписан еще в январе 2018 года, теперь изменения внесены в законодательные акты. В президентском указе говорится, что это сделано «в связи с совершенствованием системы обеспечения социальной защиты населения и оказания жилищно-коммунальных услуг».

«Внесение обязательных платежей за предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) в государственном и частном жилищных фондах должно осуществляться на основе 100-процентной предоплаты», — указывается в тексте документа. Закон вступил в силу со дня опубликования.

Тем, кто не платит за воду более трех месяцев, предоставление коммунальных услуг будет приостанавливаться. «Собственникам, нанимателям, арендаторам помещений в государственном и частном жилищных фондах в случае невнесения обязательных платежей более трех месяцев предоставление коммунальных услуг приостанавливается, за исключением услуг водоснабжения и водоотведения (канализации), а также поставки электрической энергии и природного газа», — гласит новая редакция части 7 статьи 134 Жилищного кодекса.

Плату за коммунальные услуги нужно осуществлять ежемесячно не позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим. «К собственникам, нанимателям, арендаторам помещений в государственном и частном жилищных фондах в случае невнесения обязательных платежей за поставки электрической энергии и природного газа в срок, предусмотренный частью третьей настоящей статьи, применяются меры, вплоть до полного отключения от электрических и газораспределительных сетей», — говорится в документе. Срок, о котором идет речь, — это не позднее 10 числа каждого месяца.

Кроме того, согласно закону, если пенсионер не согласен с решением Пенсионного фонда об удержании излишней выплаты сумм пенсии, задолженность взыскивается в судебном порядке, но не более чем за три года с даты ее выявления.

Ранее в республике был определен порядок возврата потребителю переплаченных или ошибочно переведенных средств за пользование электроэнергией и природным газом, в результате чего процедура возврата денег из Фонда развития Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре станет более удобной и быстрой и займет шесть дней вместо планировавшихся одиннадцати.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение Узбекистану займа в размере 100 млн евро, который будет направлен на финансирование проектов в области водоснабжения. Водоснабжением и водоотведением в Ташкенте займется французская компания, с которой во время поездки Мирзиёева во Францию договорились заключить контракт на 25 лет. Компания будет управлять установками для производства и распределения питьевой воды и очистки сточных вод.