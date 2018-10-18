В Казахстане руководство цемзавода оставило миллионные долги и пропало

Работники завода. Кадр из сюжета КТК

В Мойынкумском районе Жамбылской области Казахстана руководство Хантауского цементного завода исчезло вместе с документами, оставив около 100 работников без зарплаты. Об этом сообщает Zona.Kz

Сотрудники уверяют, что официально их не увольняли и не распускали, и они продолжали выходить работу, даже когда завод отключили от электричества. Задолженность у предприятия есть также перед налоговиками и энергетикам. Сумма долга превышает 500 миллионов тенге ($1,37 млн).

Оставшихся без зарплаты работников было в полтора раза больше — около 250 человек, но после писем, обращений и митинга собрались представители инвестора, чиновники и решили выдать зарплату только рабочему персоналу. После этого руководство завода исчезло. Сейчас без денег остались начальники отделов, их заместители, недавно набранные рабочие и те, кто не стал увольняться в надежде, что производство оживет.

Люди не могут даже подать в суд, потому что невозможно найти инвестора (ТОО «ACIG»), чтобы собрать все справки и подготовить исковые заявления. «Их нет ни по физическому, ни по юридическому адресу. Ни телефонов, никого не существует», — рассказал телеканалу КТК технический директор Василий Заярный.

«У них товар не продавался. Они в долг отдавали, а деньги назад вовремя не получали. Поэтому инвестиционный фонд Казахстана все приостановил. Сейчас инвестиционный фонд говорит: когда они деньги найдут, тогда и рассчитаются. В этом году деньги на это не предусмотрены, год заканчивается», — сообщил заместитель акима Мойынкумского района Жамбылской области Бахытжан Есиев.

Хантауский цементный завод был построен за пять миллиардов тенге, начал свою деятельность в 2014 году. Выпускал цемент высокой марки и считался одним из крупных производителей цемента в стране. Проблемы у завода начались после четырех лет работы, трижды его пытались объявить банкротом.

Завод простаивает уже несколько месяцев, все это время специалисты бесплатно поддерживали его работоспособность, но после очередного собрания с требованиями выдать зарплату людям пригрозили наказанием, и сейчас производство полностью остановилось. По словам местных чиновников, фонд ищет нового инвестора, который смог бы вновь запустить производство. Если производство не будет законсервировано на зиму, в 2019 году его можно потерять.