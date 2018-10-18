В Ташкенте «трудный» шестиклассник обвинил учителя в рукоприкладстве

Синяки на шее Билолбека. Фото с сайта Ozodlik.org

В Ташкенте «трудный» шестиклассник из средней школы №29 Алмазарского района обвинил учителя истории в избиении. Милиция проводит проверку инцидента по жалобе родителей ученика, сообщает Радио «Озодлик»

Мальчик предъявил СМИ фотографии со следами кровоподтеков на шее и утверждает, что это следы побоев. Бабушке шестиклассник объявил, что учитель бил его головой об стену, а на следующий день после инцидента школьник пожаловался на головокружение и тошноту. Результаты судебно-медицинской экспертизы, по которым будет приниматься решение о возбуждении дела, пока не готовы.

Ученик признал, что как минимум дважды отвлекся на уроке, сначала откликнувшись на просьбу одноклассника дать ему ручку, а затем попросив у него классную работу. Это возмутило учителя, который сделал ему замечание за разговоры на уроке. Из объяснений школьника следует, что учитель принялся бить его по голове, просто «услышав его голос».

«Затем он вытащил меня в коридор, схватив за воротник рубашки и начал сильно бить и душить. Я заплакал и сказал ему, что расскажу обо всем директору. Когда начал убегать от него, он догнал меня и снова начал бить. Учитель дал мне пощечину, а потом несколько раз бил меня головой об стену и снова душил. Меня затошнило, начала кружиться голова. Я сбежал из школы», – изложил Билолбек свою версию.

Версия учителя истории отличается деталями. По его словам, школьник мешал объяснять материал, ему было сделано три или четыре замечания, на которые тот только «огрызался». Затем ученик отказался выйти к доске и обматерил учителя. «Я подошел к нему, потянул за рукав и снова попросил выйти к доске. Он отказался и начал материть меня, оскорблять. Он вышел из класса, я вышел следом за ним. Схватил его за руку, потом за воротник рубашки и вытащил из зала», – рассказал учитель.

Преподаватель отрицает, что целенаправленно избивал школьника, хотя признает, что ему пришлось применить силу. «Я схватил его за шею чуть сильнее, наверное, поэтому остались следы. Если бы я бил его, то признался бы в этом. Он обматерил меня, поэтому в гневе я был вынужден применить силу в отношении него», – объяснил он.

Директор средней школы №29 Ташкента Барно Бекмухаммедова рассказала, что шестиклассник Билолбек является одним из «трудных» учеников и имеет проблемы со всеми учителями. Она назвала его поведение «просто ужасным»: «Он не посещал уроки, даже если посещал, то сидел и не выполнял задания, относился очень неуважительно к учителям и оскорблял их».

В Министерстве народного образования Узбекистана не считают это обстоятельство достаточным для оправдания применения силы. «Если у ученика тяжелый характер, то руководство школы должно пригласить его родителей и предупредить их. Учителя не имеют права поднимать руку на своих учеников», – заявил сотрудник пресс-службы Минобразования Ихтиёр Махматкулов.

Это не единственный за последнее время конфликт между учителями и учениками в школе, ставший известным СМИ. В мае в Ташкентской области произошел скандал в школе города Бекабад, где учителя начальных классов нарисовали «двойки» на лбах учащихся первого класса, не выполнивших домашнее задание. После того как фотографии детей с двойками на лбах появились в соцсетях, в школе прошла проверка, и ответственные за это учителя, а также директор школы и ее заместители были уволены за «нарушения прав учащихся и унижения их достоинства».