Уволенную за одиночный пикет киргизскую чиновницу восстановили на работе

Анара Мамбеталиева. Фото с личной страницы в Facebook

Пресс-секретаря Госэкотехинспекции Киргизии Анару Мамбеталиеву, уволенную за протесты против коррупции, восстановили на работе. Об этом она сама 17 октября сообщила в Facebook . Мамбеталиева опубликовала фотографию приказа директора Госэкотехинспекции Джолдошбека Джунушева, согласно которому ее увольнение признано незаконным. В документе говорится, что она вернется к исполнению обязанностей с 19 октября.

Мамбеталиева провела одиночный пикет против коррупции у приемной нового главы Госэкотехинспекции Джунушева в мае 2018 года. Тогда же она рассказала Джунушеву обо всех случаях коррупции в ведомстве, которые ей известны. Для проверки ее заявления была создана специальная комиссия.

По словам Мамбеталиевой, когда комиссия начала проверять сотрудников, коллеги предложили ей уволиться по собственному желанию. Она отказалась. 22 августа пресс-секретарь узнала, что 15 августа был подписан приказ о ее увольнении. Джунушев в это время был в командировке. Замдиректора Госэкотехинспекции Расул Артыкбаев пояснил, что госслужащим запрещено организовывать митинги и пикеты, а в мае Мамбеталиева нарушила это ограничение.

Пресс-секретарь рассказала о произошедшем в соцсетях. Ее история вызвала широкий резонанс. Проверки в инспекции активизировались. В начале октября было объявлено о завершении работы комиссии. Ее члены пришли к выводу, что Мамбеталиева была права, обвиняя коллег. Комиссия констатировала, что пресс-секретарь была уволена преждевременно и с нарушением закона, а вместо нее следует уволить ряд других сотрудников. По информации издания KaktusMedia, в итоге заявление об увольнении по собственному желанию написал статс-секретарь Госэкотехинспекции Таалай Асылбеков.