«Узбекские железные дороги» объявили об увеличении стоимости проезда на скоростных поездах

Скоростной поезд Afrosiyob. Фото с сайта Uznews.uz

Компания «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги») с 1 ноября 2018 года повысит стоимость билетов на высокоскоростные поезда Afrosiyob. Сообщение о корректировке цен без уточнения суммы размещено на сайте перевозчика.

«Это вынужденная мера для покрытия всех расходов на электроэнергию, сырье, запасные части и конкурентоспособные зарплаты для обслуживающего персонала», — говорится в пресс-релизе. В информационной службе компании добавили, что цены повышаются, чтобы обеспечить надежность долгосрочных инвестиций, сохранить количество действующих маршрутов и приблизить доходность перевозок к точке безубыточности на социально значимых направлениях.

Предполагаемый размер повышения цен на билеты в компании не уточнили, а неофициальные источники сообщили противоречивую информацию. «Газете.uz» в компании сказали, что цены вырастут в среднем на 35%, источники сайта Podrobno.Uz сообщили о повышении цен на 10-12%.

Отметим, что представители акционерного общества «Ўзтемирйўлйўловчи» («Узжелдорпасс») летом объявляли, что стоимость билетов на Afrosiyob будет повышена примерно на 35%, правда, обещали повышение с 15 августа. Цены вырастут впервые с 2014 года.

Высокоскоростной поезд Talgo-250 производства Испании начал курсировать под названием Afrosiyob («Афросиаб») между Ташкентом и Самаркандом в 2011 году. На сегодняшний день четыре состава поезда Afrosiyob ходят по направлениям Ташкент — Самарканд, Ташкент — Карши и Ташкент — Бухара и обратно.

Согласно отчету о деятельности акционерного общества «Узбекистон темир йуллари», в первом квартале 2018 года доход компании составил два триллиона сумов ($254 млн), в то время как в первом квартале 2017 года он был на уровне одного триллиона сумов ($127 млн).