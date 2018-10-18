В Туркменистане из-за уборки хлопка ограничили время работы рынков

На сборе хлопка в Туркмении. Фото с сайта Habartm.org

В городах Бабадайхан и Теджен Ахалского велаята (области) Туркменистана с 16 октября ограничили время работы базаров, чтобы «не отвлекать» горожан от работы на хлопковых полях. Об этом сообщило издание «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ).

До завершения хлопкоуборочной кампании городские рынки, а также расположенные неподалеку от них частные и государственные магазины будут работать с 16:00 до 22:00. Продавцов скоропортящихся товаров это не устраивает. Они пытаются продавать молоко, яйца, фрукты и овощи на улицах, а также ходят по домам. В обоих случаях им приходится остерегаться милиционеров, которые жестко пресекают такую торговлю.

АНТ отмечает, что закрытие базаров во время уборки хлопка регулярно практиковалось в городах Туркменистана и ранее. В прошлом рынки закрывали вообще, а в последние годы лишь ограничивают время их работы.

По информации независимых СМИ и международных правозащитных организаций, основной рабочей силой при сборе хлопка в Туркменистане остаются бюджетники. Им приходится ехать на поля или нанимать вместо себя безработных, чтобы не быть уволенными или не подвергнуться давлению. Государственные СМИ настаивают на том, что люди едут «на хлопок» добровольно, чтобы заработать дополнительные деньги. Эта «подработка» активно рекламируется по телевидению — в репортажах демонстрируют богатые обеды сборщиков, концерты певцов на полях, молодых девушек модельной внешности в костюмах хлопкоробов. Недавно было объявлено, что с 5 октября оплата за каждый килограмм собранного хлопка повышена примерно на 50% — до 60-80 тенге (разменная монета в Туркмении), что эквивалентно $0,17-0,23.

Сами сборщики в беседах с независимыми СМИ тем временем жалуются на задержку оплаты. Некоторые из них утверждают, что не видели денег с начала сезона. Также сообщается о неурожае, из-за которого фермерам, собственно, и не требуются помощники. Но чиновники все равно стремятся поставить работников на поля, чтобы впоследствии их не обвинили в бездействии.