Киргизские милиционеры попросили брата «Райыма-миллиона» не называть их крысами

Милиционеры в Киргизии. Фото с сайта Kloop.kg

Ветераны и сотрудники МВД Киргизии выразили возмущение в связи с выступлением депутата Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) Искендера Матраимова, который назвал их «крысами». Соответствующее обращение опубликовано на сайте министерства.

Критикуя затянувшуюся более чем на шесть лет реализацию проекта «Безопасный город» в Бишкеке, Матраимов заявил: «В МВД и Минфине сидят крысы. Из-за них нет никаких результатов». В обращении сотрудников МВД это определение названо «неправильным, оскорбительным и унизительным».

В обращении подчеркивается, что «трибуна парламента не базар какой-нибудь». Милиционеры добавляют: «Называя крысами, депутат, очевидно, подразумевал и хотел обвинить в коррупции правоохранительное ведомство. Однако, уважаемый депутат парламента Искендер Матраимов, может, «крыс» нужно было бы поискать и в других ведомствах, где работали хорошо вам знакомые и именитые люди». Авторы обращения заключают, что борьба с коррупцией — одно из основных направлений деятельности МВД. Также они указывают на свою патриотичность.

Искендер Матраимов приходится братом Райымбеку Матраимову, известному под прозвищем «Райым-миллион». В ноябре 2017 года Райымбек Матраимов был уволен с поста замглавы таможни за «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством». Но в 2018 году уволивший его премьер-министр Сапар Исаков и бывший глава таможенной службы Кубанычбек Кулматов сами были помещены в СИЗО по обвинению в коррупции. Бывший президент Алмазбек Атамбаев назвал это местью со стороны покровителей Райыма-миллиона. В июле 2018 года Райымбека Матраимова восстановили в должности.