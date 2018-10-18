В Киргизии с 1 января введут мораторий на проверки бизнеса

Мухаммедкалый Абылгазиев. Фото с сайта Gov.kg

В Киргизии с 1 января 2019 года будет действовать двухлетний мораторий на проверки бизнеса. Как сообщает агентство КирТАГ , об этом на заседании совета по развитию бизнеса и инвестициям заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам Абылгазиева, мораторий будет действовать в отношении десяти контролирующих органов. Одновременно планируется ввести институт бизнес-омбудсмена, создать специальные центры обслуживания бизнеса и третейский суд для решения конфликтов между предпринимателями и государственными органами. Наконец, будет пересмотрено законодательство об инвестициях — планируется усилить защиту прав инвесторов.

«Мы часто задаемся вопросом, почему к нам не идут большие инвесторы? Ответ на этот вопрос известен — им неизвестны «правила игры». Если у бизнес-среды не будет доверия, то не будет притока инвестиций», — пояснил премьер-министр.

Вопрос введения моратория на проверки бизнеса активно обсуждается в Киргизии с лета. Первым это предложение озвучил министр экономики Олег Панкратов. Тогда же было принято решение на три года освободить от проверок вновь создаваемые компании. В ответ в Обществе по защите прав потребителей выразили опасение, что от неконтролируемой деятельности бизнесменов будут страдать их клиенты. В частности, рынок окажется заполнен контрафактными товарами. В Минэкономики ответили, что отсутствие проверок не означает вседозволенности. Полноценные проверки будут заменены мониторингом, применение карательных процедур ограничат. «Нельзя сказать, что мы отпускаем бизнес на свободу. Речь идет о том, чтобы поменять психологию взаимоотношений. Не карать и не выполнять план по штрафам, а помогать бизнесу правильно вести предпринимательскую деятельность, которая не будет опасна для окружающих», — заявил Олег Панкратов.

Ранее, в 2008 году, в Киргизии уже вводился мораторий на проверки бизнеса. Тогда речь шла как раз почти о полном отказе от контроля. Сейчас этот опыт расценивают в Минэкономики как негативный. Об этом подробно рассказывалось в отрицательном заключении правительства на разработанный депутатами законопроект, предлагавший ввести мораторий в 2016 году.