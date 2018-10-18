МВД Таджикистана приступило к рассмотрению жалобы на применение пыток к сыну свата Рахмона
Расследование проводится по просьбе родственников подсудимого, уточнили в МВД. Адвокат Гулова Абубакр Кулматов в начале октября заявил в суде, что его подзащитный подвергся пыткам сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД во время ареста и содержания под стражей, и попросил суд расследовать эти факты. Кулматов утверждает, что признание у Гулова выбили под пытками.
В результате по просьбе защитников судья Пайрав Наимзода Сулаймон, рассматривающий дело Гулова в районном суде Шохмансур в Душанбе, отложил процесс и послал запросы в УБОП МВД и прокуратуру района Исмоили Сомони, которая вела расследование. Процесс будет возобновлен, когда из этих ведомств придет ответ. Заседания суда проходили в закрытом режиме.
Другой адвокат Гулова, бывший депутат нижней палаты парламента Таджикистана (созывов 2005-2015 годов) Саодат Амиршоева, которая является родной тетей подсудимого, сообщила, что сомневается в объективности расследования конфликта ее племянника с сотрудником УБОП Дилшодом Нарзуллозода.
На Диловара Гулова возбуждено дело по части 3 статьи 237 (Хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса республики, по которой ему грозит до семи лет лишения свободы. Дело в отношении трех приятелей Гулова прекращено. По данным адвоката Кулматова, в отношении них тоже применялись пытки.
8 июля 33-летний милиционер Дилшод Нарзуллозода был жестоко избит на одной из улиц Душанбе после словесной перепалки с Диловаром Гуловым — сыном Шерали Гулова, который был министром энергетики Таджикистана в 2006-2013 годах и приходится сватом президенту Эмомали Рахмону (один из сыновей экс-министра, Ашраф Гулов, женат на дочери главы государства Парвине Рахмон). Милиционеру разбили нос и нанесли сильные травмы головы. Диловар Гулов частично признал вину, заявив, что в конфликте повинен сам Нарзуллозода.
В конце июля 2018 года, стало известно, что прокуратура Душанбе возбудила уголовное дело по факту нападения пяти молодых людей на Нарзуллозода. Сам Гулов был взят под стражу. По данным следствия, сотрудник УБОП остановил машину 26-летнего Гулова и попросил его не создавать помехи другим водителям. В ответ Гулов с друзьями набросился на Нарзуллозода, тот получил сотрясение мозга, перелом носа и другие травмы. Сразу после нападения Гулов сбежал, но 9 июля добровольно явился в правоохранительные органы. Два дня он провел за решеткой, а 11 июля его отпустили домой под подписку о невыезде.