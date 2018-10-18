МВД Таджикистана приступило к рассмотрению жалобы на применение пыток к сыну свата Рахмона

Диловар Гулов. Фото с сайта Akhbor-rus.com

Министерство внутренних дел Таджикистана приступило к рассмотрению жалобы сына экс-министра энергетики Таджикистана Диловара Гулова, обвиняемого в избиении милиционера, на пытки в следственном изоляторе, сообщает Радио «Озоди» со ссылкой на пресс-секретаря МВД Умарджони Эмомали.

Расследование проводится по просьбе родственников подсудимого, уточнили в МВД. Адвокат Гулова Абубакр Кулматов в начале октября заявил в суде, что его подзащитный подвергся пыткам сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД во время ареста и содержания под стражей, и попросил суд расследовать эти факты. Кулматов утверждает, что признание у Гулова выбили под пытками.

В результате по просьбе защитников судья Пайрав Наимзода Сулаймон, рассматривающий дело Гулова в районном суде Шохмансур в Душанбе, отложил процесс и послал запросы в УБОП МВД и прокуратуру района Исмоили Сомони, которая вела расследование. Процесс будет возобновлен, когда из этих ведомств придет ответ. Заседания суда проходили в закрытом режиме.

Другой адвокат Гулова, бывший депутат нижней палаты парламента Таджикистана (созывов 2005-2015 годов) Саодат Амиршоева, которая является родной тетей подсудимого, сообщила, что сомневается в объективности расследования конфликта ее племянника с сотрудником УБОП Дилшодом Нарзуллозода.

На Диловара Гулова возбуждено дело по части 3 статьи 237 (Хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса республики, по которой ему грозит до семи лет лишения свободы. Дело в отношении трех приятелей Гулова прекращено. По данным адвоката Кулматова, в отношении них тоже применялись пытки.

8 июля 33-летний милиционер Дилшод Нарзуллозода был жестоко избит на одной из улиц Душанбе после словесной перепалки с Диловаром Гуловым — сыном Шерали Гулова, который был министром энергетики Таджикистана в 2006-2013 годах и приходится сватом президенту Эмомали Рахмону (один из сыновей экс-министра, Ашраф Гулов, женат на дочери главы государства Парвине Рахмон). Милиционеру разбили нос и нанесли сильные травмы головы. Диловар Гулов частично признал вину, заявив, что в конфликте повинен сам Нарзуллозода.

В конце июля 2018 года, стало известно , что прокуратура Душанбе возбудила уголовное дело по факту нападения пяти молодых людей на Нарзуллозода. Сам Гулов был взят под стражу. По данным следствия, сотрудник УБОП остановил машину 26-летнего Гулова и попросил его не создавать помехи другим водителям. В ответ Гулов с друзьями набросился на Нарзуллозода, тот получил сотрясение мозга, перелом носа и другие травмы. Сразу после нападения Гулов сбежал, но 9 июля добровольно явился в правоохранительные органы. Два дня он провел за решеткой, а 11 июля его отпустили домой под подписку о невыезде.