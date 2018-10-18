В Узбекистане ужесточили нормы беспошлинного ввоза техники

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В Узбекистане ужесточили нормы беспошлинного ввоза бытовой и электронной техники и столовой посуды. Согласно новому постановлению правительства, с 17 октября ввозить технику без уплаты пошлин разрешается только раз в полгода. Ранее это можно было делать раз в месяц.

Новые ограничения коснулись и других товаров. Если раньше их можно было ввозить по 2 килограмма каждого наименования (но не более 10 килограммов общего веса) без уплаты пошлин раз в сутки, то теперь — не чаще раза в месяц. Все эти правила касаются ввоза товаров через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска государственной границы.

Список товаров, на который накладываются ограничения остался без изменений. Это холодильники, морозильники, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, газовые плиты, электрические плиты, телевизоры, микроволновые печи, духовые печи, электрические мясорубки, утюги, фены, кухонные комбайны, телефонные аппараты, компьютерная техника, принтеры и многофункциональные офисные устройства, планшетные компьютеры, ноутбуки и столовая посуда.

С 2010 года в Узбекистане действовала норма, по которой из сопредельных государств разрешалось ввозить товары без уплаты пошлин на сумму до $10. Из стран, не имеющих общей границы с Узбекистаном, разрешалось беспошлинно ввозить товары на сумму до $1000. В феврале этого года постановлением президента были введены новые правила, разрешающие ввозить через аэропорты товары на $2000, через железную дорогу и речные порты — на $1000, через автодорожные (пешеходные) пункты пропуска — на $300.

Также постановление установило лимит получения товаров физическими лицами по почте на сумму до $1000. Максимальная норма вывоза товаров без доплаты составила $3000.