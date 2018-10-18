В Бишкеке с наступлением холодов возникли перебои с электричеством и интернетом

Частично обесточенный микрорайон Бишкека. Архивное фото с сайта Kloop.kg

В Бишкеке на фоне затянувшегося начала отопительного сезона начались перебои с электричеством и интернетом. Об этом 18 октября сообщает корреспондент «Ферганы».

По его словам, в доме 20 третьего микрорайона столицы до сих пор нет отопления. Напряжение в электросетях в последние дни все время снижалось. Днем 17 октября не работала микроволновка, а с вечера напряжения еле хватало на слабую работу холодильника и освещения. Утром 18 октября электричество отключили на несколько часов. Кроме того, с вечера в доме нет интернета. В окнах соседних домов свет не горит.

О проблемах с электричеством пишут и другие жители Бишкека в группе «Черный список» на Facebook. «Почти половина первого ночи. А света уже с 7 вечера нет. Первый снег и сеть не выдержала... что будет зимой?», — жаловалась 16 октября одна из пользовательниц (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). «В 5 микрорайоне тоже света не было, в половине дома есть свет, а в другой половине нету», — отвечают ей в комментариях. «В 12 микро тож света нет!», — пишет третья участница группы. «У нас в Воронцовке 16-го октября вечером в 17.40 вырубали на 15 мин. ночью 24 ч 40 мин вырубился свет или вырубили, мы то у горы, дубак, но через 40 мин по милости Всевышнего дали свет, очень надеюсь, что зимой не будет таких отключений», — добавляет четвертая.

Причины отключений неизвестны. Наш корреспондент предполагает, что это может быть связано с включением множества электрообогревателей из-за затягивания начала отопительного сезона. Однако он отмечает, что во время аварии на ТЭЦ в январе 2018 года люди тоже включали обогреватели, и ситуация с электричеством была не такой плачевной. Не наблюдалось тогда и перебоев с интернетом.

Компания «Северэлектро» в комментариях на Facebook объясняет происходящее отдельными авариями. Нашему корреспонденту дозвониться до уполномоченных органов не удалось — там не берут трубку.

Начало отопительного сезона в Бишкеке затянулось в связи с тем, что энергетики ожидали, когда средняя температура за пять дней в городе составит менее +8 градусов. При этом они не обращали внимания на прогнозы синоптиков, которые обещали снег и морозы.

Утром 17 октября мэрия Бишкека разместила в своем аккаунте на Twitter опрос — стоит ли включать отопление. Это вызвало масштабную критику: горожане возмутились, что у чиновников возникают такие вопросы на фоне первого снега и минусовой температуры. Вскоре опрос был удален, мэрия объявила о начале отопительного сезона с 17 октября. Утром 18 октября «Бишкектеплосеть» сообщила о начале подключения отопления. Подчеркивается, что в первую очередь подключат детские сады, школы и больницы. А вот абоненты, имеющие задолженности по оплате тепла и горячей воды, будут подключены лишь после погашения долгов.

Тем временем, например, в Ташкенте отопительный сезон в этом году начался гораздо раньше, чем в 2017 году. Отопление в социальные объекты подается с 16 октября, в жилые дома обещают подать 19 октября. В прошлом году отопление в столице Узбекистана подключали 10-12 ноября.

Отмечается, что зима в Центральной Азии в этом году началась раньше, чем обычно. К примеру, в прошлые годы в середине октября в Бишкеке люди ходили в летней одежде.