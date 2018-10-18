В Горном Бадахшане за сопротивление силовикам задержали племянника одного из местных авторитетов

Задержанные на посту ГАИ в ГБАО. Кадр телекомпании Pamir TV

Сотрудники милиции Таджикистана за неподчинение правоохранительным органам задержали племянника одного из неформальных лидеров Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Толиба Аёмбекова. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на телевидение ГБАО.

Милиционеры остановили автомашину «ВАЗ-2110» с транзитными номерами на посту ГАИ джамоата Сучон Шугнанского района ГБАО. Водитель автомашины не стал показывать документы и попытался скрыться.

«Он протащил на капоте на 300 метров сотрудника милиции, который пытался остановить транспорт. Совместными усилиями правоохранителей машина была остановлена, водитель и пассажиры задержаны», – говорилось в репортаже местного ТВ.

Среди пятерых задержанных – 21-летний Абдурахмон Аёмбеков, племянник неформального лидера ГБАО, бывшего командира Ишкашимского погранотряда Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Толиба Аёмбекова. Отмечается, что все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения, а в машине было обнаружено большое количество спиртных напитков.

Ранее, в сентябре текущего года, президент Эмомали Рахмон высказал недовольство криминогенной ситуацией в области и потребовал в месячный срок навести там порядок, в том числе разобраться с «пятью-шестью преступниками». Силовые структуры региона были усилены дополнительными подразделениями, и жители ГБАО стали опасаться сценария 2012 года, когда силовики провели спецоперацию в Хороге и его окрестностях, которая привела к жертвам среди гражданского населения. Тогда за убийство генерала Абдулло Назарова, начальника Управления ГКНБ Таджикистана по ГБАО, был осужден отец Абдурахмона Аёмбекова Окил.

Толиб Аёмбеков наряду с Махмадбокиром Махмадбокировым, Ёдгором Шомусалламовым, Мунавваром Шанбиевым, Хурсандом Мазориевым считается одним из местных авторитетов, имеющих определенное влияние в ГБАО. Под «пятью-шестью преступниками», по мнению многих наблюдателей, президент Рахмон имел в виду в том числе и Толиба Аёмбекова.

Несколькими днями ранее жителями ГБАО в интернете была создана петиция к властям страны с призывом отказаться от спецоперации, а в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что силовики готовятся блокировать и зачистить Хорог. Межведомственный штаб из представителей силовых структур и властей ГБАО выступил с опровержением этих планов, но пообещал принять «меры против людей, которые не сдадут оружие вовремя».