В Москве открыли памятник Исламу Каримову

В Москве утром 18 октября торжественно открыли памятник покойному президенту Узбекистана Исламу Каримову. Как передает корреспондент «Ферганы», сквер, где состоялась церемония, окружили порядка 50 полицейских. На месте припаркованы три полицейских машины. В оцепление к памятнику пустили лишь тех, кто получил приглашение от пресс-секретаря российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова, информагентство «Фергана» в их число не вошло. За ограждением также остались корреспонденты «Озодлика» и несколько десятков любопытствующих.



На открытии памятника Исламу Каримову. Фото «Фергана»



Всего у памятника собралось около 200 человек. На церемонии присутствовала делегация из Ташкента. По данным источников «Ферганы», накануне в российскую столицу на отдельном самолете прилетели несколько десятков представителей политической элиты Узбекистана. Среди них – председатель Сената Нигматулла Юлдашев. Кроме того, на церемонии выступила Татьяна Каримова (жена покойного президента).

Открытие монумента, по всей видимости, приурочили к начинающемуся сегодня государственному визиту в Узбекистан президента России Владимира Путина.

Скульптуру в ночь на 15 октября привезли в сквер рядом с консульским отделом и гостевым домом республики на Якиманке, в самый центр российской столицы. До сегодняшнего дня памятник был скрыт от посторонних глаз белым тентом, рядом с ним дежурили полицейские, вход в сквер был перекрыт.



Татьяна Каримова возлагает цветы к памятнику первого президента Узбекистана. Фото «Фергана»



«Об открытии памятника везде должны были раструбить. Но я ни в интернете, ни по своим каналам, нигде не смог найти информацию», – рассказывал «Фергане» незадолго до церемонии глава Совета депутатов округа Якиманка Андрей Морев (со слов нашего корреспондента, сегодня его также не пустили за ограждение). Он не исключил, что такая таинственность и тот факт, что памятник монтировали ночью, связаны с недовольством жителей столицы. Достаточно много людей высказались против того, чтобы в ее центре увековечили память узбекского лидера. «Мне в муниципалитет звонили несколько человек с вопросом, где, когда, во сколько [открытие]. Говорили, что готовы прийти и выразить свое негодование в связи с этим событием», – рассказывает Морев.

Депутат соседнего с Якиманкой округа Замоскворечье Вера Леонова также считает, что происходящее больше похоже на «спецоперацию». «Мы узнали [об установке памятника] только потому, что на место приехала техника и полиция. Когда мы пришли туда и попытались выяснить, когда открытие, оказалось, что никто ничего не знает. Это – тайна, окутанная мраком. Мне кажется, все это достаточно показательно. Когда открывали памятник Пушкину на Тверском бульваре, для жителей это был момент единения, на него всем миром собирали деньги. Здесь жители в едином порыве собирали подписи против», – говорит она.



На открытии памятника Исламу Каримову. Фото «Фергана»



Муниципальные депутаты год бились против памятника Каримову. Сначала они безуспешно пытались отозвать решение своих предшественников, согласовавших установку монумента. Затем, весной, планировали вынести этот вопрос на местный референдум, но его отменил суд, посчитав, что установка памятника не относится к вопросам местного самоуправления.

«Мы уже два суда проиграли и проиграем, скорее всего, в Верховном. В августе, когда появилась информация о «декаримизации» в Узбекистане, мы обратились в Мосгордуму, к мэру (тогда как раз в Москве шла предвыборная кампания) и в посольство Узбекистана в Москве. Нам ответили только в Мосгордуме. Сказали, что решение принято, скоро [памятник] поставят. Ни посол, ни мэр никак не отреагировали, – рассказывает Морев. – Два раза пытались собрать митинги. Но власти оба раза отказывали, якобы потому, что в сквере не могут поместиться 50 человек, которых мы заявляли на акцию. Это достаточно смешно. В качестве альтернативной площадки нам предлагали ехать в Сокольники. То есть, протестовать против памятника на Большой Полянке в Сокольниках. Власти в очередной раз показали, как они относятся к мнению местных жителей». Сейчас, со слов депутата, обсуждается вопрос о серии одиночных пикетов, однако окончательного решения еще не принято.

Местные жители, по словам Морева, возмущены, но протестовать не готовы. Вера Леонова, в свою очередь, уверена, что у горожан нет возможности повлиять на происходящее. «А что тут можно делать? Если бы был какой-то механизм обратной связи, четкий, понятный. Но ничего подобного у нас нет», – сетует она.



На открытии памятника Исламу Каримову. Фото «Фергана»



Год назад на сайте Change.Org появилась петиция против установки в Москве памятника Каримову. За пару месяцев она собрала свыше семи тысяч подписей, но затем количество новых подписантов резко пошло на спад. После того как Морев опубликовал на своей странице в Facebook пост со снимком готового памятника, петиция вновь «ожила». На момент публикации материала ее поддержали 7418 человек. По мнению Веры Леоновой, никто эти петиции не читает и реагировать на них не собирается.

Морев, однако, отмечает, что в мэрии пристально следят за общественным мнением, и если эта тема «будет будоражить умы», то можно надеяться на изменения. «Честно, я не очень понимаю, что могут сделать с этим памятником. У нас, правда, есть замечательный парк искусств «Музеон», куда переносят скульптуры… Но для этого мы должны постоянно об этой теме как-то напоминать. Многие ведь даже не знают, кто такой Каримов», – говорит депутат. О самой истории с памятником тоже мало кто знает – по телевизору о ней не рассказывают, с экспертами не обсуждают. Даже для местных жителей благоустройство сквера под монумент, в ходе которого вырубили старые деревья, стало сюрпризом, напоминает Вера Леонова.

Отвечая на вопрос, понравился ли им памятник, оба собеседника «Ферганы» ответили отрицательно. Морев уточнил, что не видел его целиком, но в той части, которую удалось рассмотреть, монумент напомнил ему надгробие. «У нас такие делают авторитетным людям на кладбищах. От архитектора с мировым именем можно было ожидать намного более высокого качества работы. Но об этом пусть культурологи говорят», – уточнил он. «Стилистика абсолютно та же, в которой делались все памятники Каримову, – добавляет Леонова. – И этот позднесоветский реализм выглядит ужасающе в условиях современного города».

Памятник бывшему узбекскому президенту создал известный британский скульптор Пол Дэй (Paul Day). Все затраты по проектированию, изготовлению и установке скульптуры взял на себя благотворительный общественный фонд имени Каримова, учредителями которого являются вдова покойного президента Татьяна и его младшая дочь – Лола.

Ислам Каримов скончался, по официальным данным, 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни после инсульта. Узбекистаном он правил более 27 лет – с 1989 года.