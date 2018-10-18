В Душанбе нашли и восстановили могилу Героя Великой Отечественной войны

Могила Василия Андреева. Фото с сайта News.tj

В Душанбе спустя пять лет поисков нашли и отреставрировали могилу героя Великой Отечественной войны Василия Андреева, сообщает «Азия-Плюс»

Группа «Память-201», которая занимается поиском захоронений неизвестных солдат, нашла могилу Василия Андреева – пулеметчика, который в 1945 году во время немецкой атаки, получив тяжелое ранение, заменил погибшего командира взвода и обеспечил наступление пехоты. Место захоронения героя группа искала несколько лет.

«Сначала мы искали на кладбище в Душанбе, потом обнаружили информацию о том, что он якобы был похоронен в Колхозабаде, стали искать там, но в конце концов, нашли захоронение в Душанбе. Итого из семи, мы нашли шесть [затерянных] могил Героев СССР, которые были захоронены в Душанбе, осталась одна – могила Михаила Новосельцева», – рассказывает руководитель группы «Память-201», таджикский историк Гафур Шерматов.

По словам Шерматова, душанбинское кладбище – это 85 га земли, причем могилы Героев СССР разбросаны здесь на большой территории, надписи на памятниках уже плохо читаются, родственников в городе не осталось, поэтому отыскать могилы – непростое занятие. Также историк отмечает, что помогают сотрудники столичного кладбища, но могилу Героя СССР Андреева группа нашла сама – по характерной латунной звезде. Такие звезды устанавливались на памятниках Героям Советского Союза.

Финансовую поддержку в реконструкции оказала компания «Газпромнефть-Таджикистан». Отремонтированная могила была торжественно открыта в день рождения героя – 16 октября.

Российский посол в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, присутствовавший на открытии, сказал, что тронут трепетным отношением к памяти героев Великой Отечественной войны, которое наблюдает в республике.

Группа «Память-201» занимается поисками могил неизвестных солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны в эвакуационных госпиталях Душанбе, и могил выдающихся деятелей. Волонтеры группы восстанавливают разрушенные памятники. Всего за восемь лет поисков было обнаружено и восстановлено более 200 могил.

В январе 1941 года численность населения Таджикистана оценивалась в 1566 тысяч человек. Свыше 290 тысяч жителей Таджикистана отправились на фронт. С войны домой не вернулось более 100 тысяч человек. Около 45 тысяч жителей Таджикистана были отправлены на Урал в 1942 году в составе трудовой армии для работы на заводах. Многие умерли там от голода и холода.

В 2015 году в Таджикистане оставалось около 1200 ветеранов Великой Отечественной войны, а в 2017 году – только 447.