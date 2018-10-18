Минсельхоз Киргизии объявил о снятии Узбекистаном «картофельной блокады»

Выращенный в Киргизии картофель. Фото с сайта Kabar.kg

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии Нурбек Мурашев заявил, что Узбекистан согласился закупать киргизский картофель, передает Sputnik

Ранее сообщалось, что фермерам приходится продавать картошку по 5-6 сомов ($0,07-0,08) за килограмм. Год назад она стоила 20 сомов ($0,29). Это связывают с тем, что весной правительство Киргизии объявило о готовности Узбекистана закупать картофель у киргизских фермеров. Они увеличили площади посевов, но 15 августа Узбекистан без объяснения причин запретил ввоз картофеля из Кыргызстана. На обращение фермеров обратила внимание депутат Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) Ирина Карамушкина. Она выяснила, что некоторые фермеры даже не собирают урожай, потому что в сложившейся ситуации им невыгодно арендовать технику.

Теперь Мурашев заявил, что введенное Узбекистаном эмбарго касалось весеннего урожая картофеля, потому что внутри страны образовался переизбыток этого овоща. Но запрета на ввоз осеннего картофеля нет. По словам министра, на прошлой неделе прошли переговоры, в ходе которых ситуация полностью прояснилась.

Мурашев опроверг сообщения о скупке картофеля за 5-6 сомов, заявив, что уже сейчас цена вдвое выше. По его словам, чиновники проводят разъяснительную работу, рекомендуя фермерам «придержать» урожай, потому что в ближайшее время цена еще возрастет. По этому поводу продолжаются переговоры с Узбекистаном. Мурашев добавил, что информация о серьезном увеличении площади посевов также неверна. «В прошлом году посадили на 83 тысячах гектаров, а в этом — на 84 тысячах», — заявил он.

Между тем, ранее сообщалось также о серьезном падении цен на лук и чеснок. У фермеров возникли проблемы со сбытом овощей и в Россию, и в Казахстан. В целом в Киргизии наблюдается дефляция — с января по сентябрь цены на все товары снизились в среднем на 1,1%. Сильнее всего, на 30%, подешевели продукты питания, а заметнее всех продуктов обесценились именно овощи.