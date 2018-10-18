Бизнесмен Гафур Рахимов объяснил свои проблемы с законом происками Гульнары Каримовой

Гафур Рахимов. Фото с сайта Kun.uz

Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) узбекский бизнесмен Гафур Рахимов в интервью сайту Around the Rings рассказал, что кампанию по «очернению» его имени возглавляла дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара. Именно она и ее союзники, по его словам, представили ложные обвинения в связях предпринимателя с преступными организациями, из-за чего Минфин США включил Рахимова в «черный список».

«Решение включить меня в список санкций американского Минфина стало следствием давления и репрессий со стороны режима диктатуры бывших властей Узбекистана. Гульнара Каримова и ее окружение просили, чтобы мои компании финансировали их проекты, но я отказался. Тогда на меня начали давить, в попытке уничтожить мой бизнес представили в департамент Казначейства США ложные сведения о связи с преступными группировками. В те времена Гульнара Каримова имела большое влияние в стране, поэтому в 2010 году мне с семьей пришлось покинуть родину ради собственной безопасности», — рассказал Рахимов.

Он пытается добиться исключения своего имени из «черного списка» Минфина США. По словам бизнесмена, это очень сложный процесс, но его адвокаты добились значительных успехов, и «ошибка» будет исправлена в течение следующих трех-шести месяцев.

Важную роль в процессе играет и позиция правительства Узбекистана. В сентябре 2018 года в адрес исполнительного комитета AIBA и ее комитета по этике было направлено письмо за подписью вице-премьера республики Ачилбая Раматова, в котором говорится, что «любые утверждения о прошлой преступной деятельности Гафура Рахимова базируются на необоснованных доказательствах и являются несправедливыми». Более того, в документе подчеркивается, что если в ноябре на конгрессе боксерской ассоциации Рахимова изберут президентом спортивной организации, то правительство Узбекистана окажет функционеру всестороннюю поддержку.

Выборы главы AIBA пройдут на конгрессе ассоциации 2-3 ноября в Москве. Соперником Рахимова может стать казахстанец Серик Конакбаев. Ранее избирательный комитет спортивной организации не допустил его до голосования, но он обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), который в итоге разрешил Конакбаеву проводить агитационную кампанию к выборам. Окончательное решение по поводу его кандидатуры будет принято 30 октября.

Ранее представитель Международного олимпийского комитета Пакеретт Жирар Запелли в ультимативной форме потребовала от Рахимова не выставлять кандидатуру на выборах. В МОК пригрозили, что победа функционера, числящегося в «черном списке» Минфина США, может привести к исключению бокса из программы Олимпийских игр.

В этой связи узбекистанец заявил, что надеется наладить отношения между AIBA и МОК и после конгресса предоставит Олимпийскому комитету отчет о проделанной работе за последнее время. Вместе с тем функционер не исключил, что в случае риска вывода бокса из программы ОИ, он откажется от должности в ассоциации. «AIBA и бокс важнее любого кандидата, включая меня», — сказал в интервью Рахимов.

Рахимов с 1998 года являлся членом исполнительного комитета AIBA, а в январе 2018 года его назначили исполняющим обязанности президента ассоциации. Функционер сменил управлявшего ассоциацией на протяжении 11 лет тайваньца Чинг Куо-Ву, который был обвинен в растрате средств и доведении спортивной организации до банкротства.

С 2012 года бизнесмен входит в санкционный список американского Минфина как один из лидеров группировки «Братский круг», объединяющий криминальных авторитетов из республик бывшего Советского Союза. Однако в июле текущего года Генпрокуратура Узбекистана исключила Гафура Рахимова из списка разыскиваемых лиц. Избранная в отношении него мера пресечения в виде ареста этим же постановлением была заменена на «подписку о надлежащем поведении». Вскоре после этого и.о. президента AIBA побывал на родине, где посетил Национальный олимпийский комитет Узбекистана.