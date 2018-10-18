Российский концерн «Силовые машины» модернизирует Фархадскую ГЭС

Фархадская ГЭС. Фото Олега Дуболозова с сайта Wikipedia.org

Модернизацией Фархадской ГЭС займется российский концерн «Силовые машины». Об этом сообщает UzDaily.uz со ссылкой на постановление правительства Узбекистана.

Согласно документу, российское ПАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» и АО «Узбекгидроэнерго» подписали контракт по модернизации Фархадской ГЭС на условиях «под ключ» на общую сумму 56,52 млн евро. АО «Гидропроект» разработало технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционного проекта с суммой капитальных вложений в размере 58,27 млн евро. В ТЭО говорится, что мощность станции составит 127 МВт, она будет производить до 531,2 млн кВт/ч электроэнергии в год.

Российский Внешэкономбанк и Узнацбанк заключили договор об открытии кредитной линии. Внешэкономбанк предоставил кредит в размере 45,22 млн евро для финансирования проекта. Кредит выделен на 10 лет с трехлетним льготным периодом. Процентная ставка по кредиту составляет 2,35% годовых, включая маржу рефинансирующего Узнацбанка в размере 0,35%. «Узбекгидроэнерго» направит на реализацию проекта собственные средства в размере 13,05 млн евро. Погасить кредит планируется до 2028 года. Проценты составят около 6 млн евро.

Неделю назад сообщалось, что концерн «Силовые машины» модернизирует шесть энергоблоков Сырдарьинской теплоэлектростанции. Согласно документу, работы пройдут в три этапа. Реконструкция ТЭС завершится к 2022 году, а стоимость контракта составит $177 млн. В результате общая мощность станции возрастет с 1800 до 1950 МВт.

Ранее, в 2016 году, концерн модернизировал Чарвакскую гидроэлектростанцию в Ташкентской области Узбекистана. Замена оборудования дала возможность дополнительно вырабатывать до 120 млн кВт/ч в год. Проект стоимостью $56,5 млн финансировался за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана и средств АО «Узбекэнерго».

Фархадская ГЭС (ГЭС-16) — гидроэлектростанция на реке Сырдарья. Согласно договору между Ташкентом и Душанбе, подписанному в марте 2018 года, территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, признана территорией Таджикистана, а сама гидроэлектростанция — собственностью Узбекистана. За техобслуживание объекта будет отвечать Ташкент, за охрану — Душанбе.