Казахстан выделил $4,5 млн на реконструкцию мечети султана Бейбарса в Каире

Мечеть султана Бейбарса в Каире. Фото с сайта Islam-info.ru

Правительство Казахстана выделило $4,5 млн на реконструкцию мечети султана Бейбарса в Каире, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МИДа республики. Власти Египта уже ведут работы по восстановлению. «Наследие казахского предка (султан родился на территории современного Казахстана. – Прим. «Ферганы») – вторая по величине мечеть в Каире – является важным историческим местом Египта, а также символом тесных отношений между двумя странами», – заявил на церемонии официального старта проекта министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

Он сообщил, что археологические и архитектурные исследования, а также подземные работы и возведение фундамента уже завершены. В дальнейшем планируется реконструкция купольных помещений, коридоров, башен, центральной площади и наружных стен. Технический надзор будет осуществлять специальная комиссия, созданная египетскими археологами и историками. Специалисты отмечают, что во внутренних колоннах вместо красного кирпича будет использован высококачественный гранит, более похожий на оригинал.

«Этот исторический памятник, принадлежащий эпохе великого султана Бейбарса, превратившего Египет в центр мусульманского мира и столицу Аббасидского халифата, будет в скором времени восстановлен и станет еще одним символом особой роли и авторитета Египта в мусульманском мире и на Ближнем Востоке», – заявил на церемонии посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев.

Общая стоимость реконструкции мечети составляет $12 млн, Египет оплатит почти половину этой суммы. Предполагается, что реконструкция будет завершена через 18 месяцев.

Захир Бейбарс, султан Египта и Сирии в 1260-1277 годах, считается одним из самых великих правителей мамлюкского периода. Мавзолейный комплекс включает гробницы Бейбарса и его сына Берке-хана, а также школу-библиотеку султана, в фонде которой – около 200 тыс. рукописей и книг.